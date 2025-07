Ippodromo, la lista Buoncristiani sindaco: “Il centrosinistra si tira indietro”

Follonica (Grosseto). “Quanta ipocrisia nell’atteggiamento del centrosinistra, che sceglie di affossare Follonica e il futuro di un’intera area, come il centro ippico dei Pini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica Matteo Buoncristiani sindaco.

“E’ bene che i follonichesi sappiano che per una mera scelta politica, oppure, peggio ancora, per codardia e assenza di coraggio, il Pd ha scelto di astenersi sull’avvio del procedimento di variante relativo all’ippodromo di Follonica – continua la nota -. La giustificazione data per votare l’astensione starebbe nella superficialità di questa maggioranza, mentre l’unica superficialità esistente in Consiglio comunale è quella del Pd follonichese, accompagnato da Follonica a Sinistra, che di fatto non hanno votato un atto così importante come quello passato in assemblea. Finalmente avrebbero potuto fare qualcosa di concreto per la città e dimostrare il grande senso di responsabilità che spesso sventagliano ai quattro venti. Un atteggiamento incomprensibile e contraddittorio con quanto sostenuto fino a non troppo tempo fa, quando addirittura presentarono in Consiglio comunale una mozione, approvata all’unanimità, con la quale sollecitavano proprio l’approvazione della futura variante, evidentemente solo per accreditarsi a parole come forza di opposizione credibile, che si assume le proprie responsabilità nell’interesse della città”.

“E invece nulla di tutto ciò è avvenuto: al momento che sembrava tanto atteso hanno scelto la strategia dello struzzo, astenendosi, adducendo motivazioni del tutto inverosimili. Ringraziamo a tal proposito il consigliere del gruppo misto Giacomo Manni, che ha messo al centro della sua scelta il bene di Follonica e di un’intera porzione di territorio che ha sofferto per anni: il voto favorevole è un voto positivo non solo per la deliberazione, ma per la città – termina il comunicato -. E’ chiaro che questa Amministrazione comunale sta segnando il cambiamento: finalmente la parte sportiva e le foresterie dell’impianto potranno avere in futuro due percorsi gestionali diversi, al contrario di quanto avvenuto fino a questo momento. Aspetto che ha sempre vincolato il futuro del complesso dei Pini limitandone le possibilità. Stiamo cambiando le cose”.