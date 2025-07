Torna il Pop Corn Festival del Corto: ecco le proiezioni protagoniste del concorso e i premi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si terrà in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, dal 25 al 27 luglio, a entrata gratuita fino a esaurimento posti, l’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall’associazione Argentario Art Day As e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana.

Il festival sarà presentato nelle tre serate dall’attore Andrea Dianetti (già allo Zecchino d’Oro e a Tale quale show) e vedrà tra gli ospiti Massimiliano Bruno, sceneggiatore, commediografo, attore e regista cinematografico e teatrale, già regista di film quali “Nessuno mi può giudicare”, “Viva l’Italia”, “Confusi e felici”, “Gli ultimi saranno ultimi”, “Beata ignoranza” e della trilogia di “Non ci resta che il crimine”. Direttore artistico del Teatro Parioli Costanzo di Roma, Bruno fonda e dirige a Roma la scuola di recitazione, regia e sceneggiatura Laboratorio di Arti sceniche.

Il Pop Corn Festival del Corto avrà una preview, la sera del 24 luglio, con la proiezione di “Womeness”, terzo docu-film scritto e diretto dall’attrice e regista Yvonne Sciò, che lo presenterà al pubblico del festival. Il film racconta l’audace femminilità di cinque grandi donne del nostro tempo. Da Dacia Maraini a Emma Bonino, dalla compositrice e cantante iraniana in esilio Sussan Deyhim, all’artista verbo visiva Tomaso Binga, fino a Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del pittore Balthus.

I cortometraggi

Diciotto cortometraggi in concorso divisi nelle tre categorie: 9 corti italiani, 5 corti internazionali e 4 corti d’animazione.

Il tema proposto dal festival per questa edizione, “Impronte, tracce di vita”, vuole raccontare le impronte indelebili, a volte invisibili, testimonianze di incontri: “Ogni passo che compiamo nel mondo lascia una traccia, una sorta di testimonianza che racconta chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando”.

Nove i corti italiani nel programma del concorso: il corto vincitore del David di Donatello 2025, “Domenica sera” di Matteo Tortone; il corto vincitore del Nastro D’Argento 2025, “Marcello” di Maurizio Lombardi, Interpretato Da Francesco Gheghi; “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo, con Giulio Scarpati; “Il taglio di Jonas” di Rosario Capozzolo, con Lidia Vitale; “Padre” di Michele Gallone, con Filippo Timi; “Sharing is caring” di Vincenzo Mauro; “Dietro la rezza” di Arianna Cavallo; “Sette minuti” di Alessia Bottone, “Osas e le donne di Benin City” di Gabriele Gravagna.

Il programma dei corti internazionali prevede il vincitore del Premio Oscar 2025, il belga-olandese “I’m not a Robot” di Victoria Warmerdam; il neozelandese “Rochelle” di Tom Furniss; l’inglese “Ryan can’t read” di Rhys Chapman; il giordano-palestinese “Amplified” di Dina Naser, lo statunitense “Don’t you dare film me now” di Cade Featherstone.

I corti di animazione del festival saranno: il vincitore del Nastro D’Argento 2025, l’italiano “Playing God” di Matteo Burani; il francese “Theatre de Guerre” di Arthur Lecocq, Gabriel Delcroix, Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Clarence Delehaye, Noemie Ivelou; l’italiano “Bambola” di Diego Monfredini e lo spagnolo “Yo Voy con Migo” di Chelo Loureiro.

I corti saranno valutati da una giuria artistica capitanata dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing di Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico del Sudestival, Michele Suma, da Manuela Pasqualetti, per Cinecittà Panalight e Panalight spa. e dal costumista e scenografo Stefano Giovani.

I premi

Numerosi i premi del festival scelti dalla giuria. Il miglior corto nella categoria “Corti italiani” riceverà un premio di mille euro e il trofeo Pop Corn Festival. Anche al miglior corto nella categoria “Corti internazionali” andranno mille euro e il trofeo Pop Corn Festival, così come al miglior corto nella categoria “Corti d’animazione”, cui andrà il premio di mille euro e il trofeo Pop Corn Festival.

Al corto con l’idea più originale andrà il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro e sarà proiettato al Sudestival, il Festival del Cinema della città di Monopoli con il quale il Pop Corn Festival è gemellato. Quindi, il Premio Panalight, che sarà scelto da Manuela Pasqualetti, Rentale and Sales Manager per Cinecittà Panalight e Panalight Spa, che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva del valore complessivo di 8mila euro.

Il premio Mujeres nel Cinema, al corto realizzato da un’autrice o a una storia incentrata su una tematica legata all’universo femminile, sarà scelto dalla sua presidentessa, Giulia Rosa D’Amico. Alla sua seconda edizione, il Premio Crew United, che consiste in un premio membership con formula video+ (upload di clip/showreel). Dalla scorsa edizione partner del festival, Crew United è il più ampio network di professionisti dell’industria dell’audiovisivo in Europa, fondato alla fine degli anni Novanta e ora disponibile anche in Italia, risorsa essenziale per chi lavora in produzione.

Questo anno, si aggiunge un altro premio prestigioso, il premio Inlusion Creative Hub per il miglior corto italiano e per il miglior corto internazionale che consiste in 3 giorni di color grading, con colorist del valore commerciale di circa 3.600 euro a premio, e al miglior corto d’animazione 3 giorni di sala mix con fonico del valore commerciale di circa 3.000 euro. Infine, il premio del pubblico, il Trofeo Pop Corn Festival al miglior corto, scelto da una giuria popolare. Al festival saranno anche consegnate le menzioni Speciali dal Moscerine Film Festival e dal Vision 2030, festival di cinema ecosostenibile della città di Noto.

Come sempre attento alla comunicazione, il festival si fregia di una locandina dell’artista Marco Lovisatti, quest’anno intitolata “Levità”.

Il Pop Corn Festival del Corto 2025 è realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Monte Argentario, della Regione Toscana, del Consiglio della Regione Toscana.

