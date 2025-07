Saturnia Festival 2025: due serate tra jazz contemporaneo e melodia italiana

Manciano (Grosseto). Il Saturnia Festival 2025, nell’anno del ventennale, torna a impreziosire l’estate mancianese con due serate musicali all’insegna della qualità, della contaminazione artistica e della bellezza dei luoghi. Due appuntamenti che sapranno conquistare il pubblico grazie a proposte originali e coinvolgenti, tra sonorità moderne, tradizione italiana e atmosfere da sogno.

Il primo evento è in programma mercoledì 8 luglio alle 21.30, nella splendida cornice del Castello Corsini di Marsiliana. Protagonista della serata sarà il Gerardo Del Monte Trio con lo spettacolo “Step by Step Live”, un progetto nato dalla visione del pianista Gerardo Del Monte e costruito sull’incontro di diverse influenze musicali: dal jazz al rock, fino alla musica classica. Il trio propone un percorso sonoro che attraversa epoche e stili, dando vita a un jazz moderno, personale e ricco di sfumature, capace di unire tradizione e innovazione. Sul palco, insieme a Del Monte al pianoforte, ci saranno Marco Bruno al basso e Sergio Mazzini alla batteria.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 22 luglio alle 21.30 nella suggestiva piazza Magenta di Manciano con il concerto “Sotto un manto di note”, a cura del Melody Quartet. Sarà un viaggio musicale nella melodia italiana, tra arie celebri, belcanto, canzoni napoletane, brani pop e colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Un’esibizione elegante e ricca di emozioni, capace di toccare le corde più intime del pubblico. A esibirsi saranno Ornella Bartolozzi all’arpa, Giusi Petti al violino, Manuel Perez al violoncello e la voce del soprano Federica D’Antonino.