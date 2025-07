Saldi estivi, Confesercenti: “6 su 10 faranno acquisti, spesa media tra 100 e 218 euro”

Grosseto. Sei clienti su dieci faranno acquisti per i saldi.

È quanto emerge da un’indagine Confesercenti-Ipsos sulle vendite di fine stagione. Il budget per la spesa è stimato tra 100 (la maggior parte) e 218 euro a testa. In un contesto in cui le famiglie spendono con maggior prudenza, questa stagione di acquisti è vista ancora come un’occasione per risparmiare.

I saldi interesseranno il 62% della popolazione e tra loro le donne sono la maggioranza. Qualcuno invece si riserva di decidere al momento, a seconda delle offerte dei negozi. I più giovani sembrano più propensi alla spesa.

Calzature (53%), t-shirt, top e bluse (50%), gonne e pantaloni i prodotti più cercati, vincono toni naturali e tagli confortevoli. Ma anche abiti, intimo, costumi da bagno e abbigliamento sportivo.

In media, chi pensa di approfittare dei saldi progetta di acquistare quasi quattro prodotti (3,76 a persona), a testimoniare che si punta su pochi pezzi, ma scelti con cura. Ma dove si acquista? Per gli acquisti dei saldi estivi 2025, la maggior parte dei consumatori prevede un comportamento multicanale: sei su dieci (61%, ma tra i giovani è il 69%), infatti, acquisteranno sia online che in negozio fisico. Quest’ultimo, però, resta centrale: circa un terzo (32%) di chi vuole comprare, prevede di affidarsi esclusivamente ai punti vendita tradizionali, mentre il 7% sceglierà di fare shopping solo online.

Il negozio continua, del resto, ad essere percepito come il canale più affidabile per veridicità degli sconti, sicurezza e convenienza degli acquisti, con un voto medio assegnato dai consumatori di 7,1 (contro i 6,9 del web e il 6,8 delle grandi catene). Un risultato significativo, vista l’attenzione dei consumatori: il 70% degli intervistati sostiene di verificare sempre il prezzo pieno su cui è applicato lo sconto del prodotto in saldo.

E l’invito a scegliere il negozio di vicinato viene anche da Marco Di Giacopo, coordinatore provinciale Assoterziario di Confesercenti: «I saldi significano da sempre un’opportunità importante sia per i consumatori che per gli esercenti. Da qualche anno però, con la complicità del Covid e la mania del commercio online, sono diventati un vero e proprio banco di prova per gli imprenditori. Per questo scegliere il commercio di vicinato significa scegliere la prossimità e sostenere la propria città e chi ci lavora».