Persona beccata dai Carabinieri mentre dà fuoco ad un cassonetto: arrestata

Follonica (Grosseto). Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno arrestato in flagranza di reato di incendio doloso una persona, colta nell’atto di dare fuoco ad una cassonetto della raccolta differenziata.

La notte è stata alquanto movimentata perchè, a partire dalle 23.30 circa del giorno precedente, erano giunte alcune chiamate al 112 che segnalavano cassonetti in fiamme. Le pattuglie intervenute, tuttavia, non hanno inizialmente potuto fare altro che constatare quanto segnalato dai cittadini.

Con il passare delle ore, sono giunte ulteriori segnalazioni di cassonetti dati alle fiamme, in differenti punti della città. In tutto, gli episodi che stamattina si contano arrivano a ben sette: due incendi hanno riguardato sterpaglie, gli altri contenitori della spazzatura. Tutti gli episodi, comunque, non hanno causato feriti o ulteriori danni a cose.

Sin dal primo evento, numerose pattuglie sono state fatte convergere nella città del Golfo, con l’intento di individuare eventuali responsabili: il concentramento di forze è stato fruttuoso, in quanto nelle prime ore della mattina è stata fermata e arrestata la persona, colta proprio nell’atto di dare fuoco ad un cassonetto.

Sono in corso verifiche finalizzate a ricostruire meglio le dinamiche dei fatti accaduti, in particolare in relazione all’eventuale responsabilità della persona fermata in ordine agli altri incendi verificatisi nel corso della nottata.

La persona arrestata è da considerarsi presunta innocente fino al definitivo accertamento di responsabilità con sentenza irrevocabile.

Il commento del sindaco

“Ringrazio i Carabinieri di Follonica per il tempestivo intervento che ha permesso di individuare e fermare il responsabile degli episodi avvenuti nella notte nel Golfo. Sono infatti stati segnalati diversi tentativi di incendio doloso, a danno di cassonetti della spazzatura e contatori: alcuni vani, altri purtroppo riusciti – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. È stata una notte movimentata a Follonica, ma le conseguenze sono rimaste contenute grazie al pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento”.

“Rinnovo l’invito a tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi episodio sospetto o pericoloso. Comportamenti irresponsabili, anche se nati come giochi o bravate, possono degenerare e causare situazioni gravi, con danni a cose e rischi per le persone – termina il sindaco -. Grazie ancora a chi ogni giorno lavora per la sicurezza della nostra comunità”.