Il Comune mette in vendita alcuni immobili: come partecipare all’asta

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in attuazione al Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali approvato in sede di bilancio di previsione, ha pubblicato un nuovo avviso di bando d’asta pubblica per l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di alcuni fondi nel centro storico cittadino, sui quali già c’erano state manifestazioni di interesse, e della vecchia Ra, ora trasferita a Vetulonia.

«Con questo bando – afferma il sindaco Elena Nappi – vogliamo valorizzare immobili di proprietà inutilizzati da tempo che necessitano di importanti manutenzioni e riqualificare così il nostro centro storico andando a reimpiegare le risorse ricavate dalla vendita in nuove opere di interesse pubblico, come ad esempio nuove strutture utili per la comunità, un corposo programma di asfaltature o investimenti su infrastrutture necessarie come previsto nel Pavi».

Tali alienazioni rientrano in una più ampia programmazione di valorizzazione patrimoniale dell’Ente.

Gli immobili, denominati “Ex-spedale” che un tempo ospitava la Residenza per anziani, “Legnaia” ad uso magazzino e “Atc”, che era una sala per attività ricreative, sono tutti situati nel centro storico di Castiglione della Pescaia, in via dell’Ospedale. Su tutti questi edifici saranno ammessi interventi di ristrutturazione edilizia per la trasformazione in strutture ricettive extralberghiere, pubblici esercizi, attività di servizio private, uffici pubblici, o strutture residenziali.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 del 30 luglio 2025. La celebrazione dell’asta sarà il 31 luglio alle 11.

Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune al seguente link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/news/avviso-dasta-pubblica