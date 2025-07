Capra abbandonata vaga nei pressi della Grosseto-Siena: catturata

Grosseto. Oggi pomeriggio, sulla Grosseto-Siena, all’altezza della galleria “Poggio Tondo”, nel comune di Civitella Paganico, è stato dato seguito ad una complessa attività coordinata tra forze di polizia e personale civile, finalizzata al recupero e alla messa in sicurezza di un ovino di grosse dimensioni che, in evidente stato di abbandono, costituiva da tempo un pericolo per la circolazione transitando quotidianamente in prossimità della sede stradale e sulla carreggiata.

L’ovino, una grossa capra domestica, era stato segnalato alla Polizia Stradale da tantissimi automobilisti allarmati per la propria sicurezza, tramite chiamate al 112, dirette alla centrale operativa della Polizia Stradale di Grosseto, che ha sempre provveduto a gestire il primo intervento. Infatti, l’animale si trovava a transitare in prossimità della banchina senza alcun controllo o presenza umana. Le segnalazioni, aumentate esponenzialmente nel tempo tanto da assumere natura di un vero e proprio allarme diffuso, hanno generato numerosi interventi delle pattuglie della Stradale, che ne hanno accertato la veridicità e l’importanza in relazione al pericolo per la circolazione.

“Infatti, la presenza di un animale di grosse dimensioni in prossimità di una strada a doppio senso di circolazione, nei pressi di una galleria, di un viadotto e di cantieri, ha delineato un’ oggettiva prognosi di rischio di incidente stradale, anche in considerazione del naturale aumento del traffico nei mesi estivi tra Siena e Grosseto – si legge in una nota della Questura di Grosseto -. Pertanto, al fine di prevenire qualsiasi rischio, la sezione di Polizia Stradale di Grosseto, responsabile della sicurezza stradale quale compito primario, accertato che l’animale dimora sul territorio del Comune di Civitella Paganico in quanto viene costantemente segnalato in un tratto di strada che attraversa tale comune e che può essere raggiunto dall’ovino solo provenendo da un’abitazione, ovile o terreno privato che sia, ha interessato il Comune ed il locale comando di Polizia locale per quanto di competenza, informando la Prefettura, le altre Forze di Polizia ed Anas quale ente proprietario della strada e seguendo con attenzione l’iter della procedura”.

“Da tale attività è stato generato l’intervento odierno, che ha visto impiegati: operatori specializzati nel recupero di animali che hanno coadiuvato un medico veterinario abilitato alla sedazione, individuati e intervenuti su incarico del Comune; la Polizia Municipale di Civitella, che ha attivato la procedura prevista ed ha partecipato a tutte le fasi dell’attività con la collaborazione di personale dei Carabinieri Forestali, che ha contribuito con l’ottima conoscenza dei luoghi e delle procedure di rito; la Polizia Stradale di Grosseto quale autorità responsabile della sicurezza della circolazione, che ha supervisionato le attività nelle delicate fasi della cattura che hanno interessato la viabilità della Grosseto-Siena, garantendo la sicurezza degli automobilisti assieme a personale Anas. Il tutto si è compiuto con la piena sinergia delle varie competenze che hanno partecipato alle attività – termina il comunicato –. In questo modo è stato recuperato un animale in stato di abbandono che costituiva un rischio per se stesso e gli automobilisti, prevenendo una possibile causa di incidenti in un tratto di strada noto per la sua pericolosità nel pieno rispetto del benessere dell’animale, collocato successivamente in un sito idoneo ad assicurarne la tutela. Sono già molte le richieste di affido”.