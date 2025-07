Somministrazione alimenti e bevande: al via il corso gratuito

Grosseto. Anche nei mesi estivi, Confcommercio Grosseto conferma il proprio impegno per la formazione, offrendo nuove opportunità a chi desidera inserirsi nel mondo del lavoro o avviare un’attività nel settore della ristorazione o del commercio alimentare.

Tra pochi giorni, al raggiungimento del numero minimo di iscritti, prenderà il via una nuova edizione del corso Sab (Somministrazione alimenti e bevande) – ex Rec, autorizzato dalla Regione Toscana. Il corso è completamente gratuito per disoccupati e inoccupati.

Con una durata complessiva di 90 ore, il percorso si svolgerà in circa otto settimane, nella sede di Confcommercio Grosseto in via Tevere 17.

Il corso Sab è obbligatorio per legge per chi intende aprire o gestire un bar, ristorante, pizzeria, pub, alimentari, enoteca o qualsiasi attività che preveda la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande. È quindi un requisito essenziale per ottenere l’abilitazione professionale nel settore food & beverage.

E questo è solo uno dei tanti corsi formativi che prenderanno avvio in estate, nel calendario di Confcommercio Grosseto.

“Investire nella formazione oggi è una scelta strategica per costruire un futuro professionale solido – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Il corso Sab è un passaggio fondamentale per chi vuole operare nel settore alimentare, ma non è l’unica opportunità: la nostra agenzia formativa propone anche altri percorsi, rivolti a chi cerca occupazione o desidera riqualificarsi, gratuiti e non. Invitiamo tutti gli interessati a contattarci per scoprire l’offerta formativa attiva in questo periodo”.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni. è possibile scrivere all’indirizzo formazione@confcommerciogrosseto.it oppure rivolgersi direttamente alla sede dell’agenzia formativa in via Tevere 17 a Grosseto.