Laboratori per bambini, spettacoli e conferenze: tornano le “Notti dell’Archeologia”

Follonica (Grosseto). Per il mese di luglio, il museo Magma di Follonica sarà la location delle “Notti dell’Archeologia”, oltre a laboratori didattici per bambini, anche spettacoli e conferenze per adulti.

Il tema della rassegna è “Gli Etruschi e la loro fortuna”.

Il programma

Di seguito il calendario degli eventi:

“Etruschi, riti e guerrieri” – Spettacolo teatrale a cura di AnimaScenica

10 luglio, alle 19 e alle 21.15 – Ingresso gratuito

“I gioielli degli Etruschi” – Laboratorio didattico per bambini

17 luglio, alle 10 – Costo 4,00 euro

“Il diario del piccolo etrusco” – Laboratorio didattico per bambini

24 luglio, alle 18 – Costo 4,00 euro

“A ciascuno il suo… corredo” – Laboratorio didattico per bambini

31 luglio, alle 18 – Costo 4,00 euro

“Donne, lavoro e diplomazia ai tempi degli Etruschi: nuovi dati e vecchie scoperte dall’area del Golfo di Follonica” – Conferenza a cura dell’archeologo Matteo Colombini

31 luglio, alle 18 – Ingresso gratuito

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.59027, cell. 338.5376002, e-mail frontoffice@magmafollonica.it, dal martedì alla domenica, dalle 17.30 alle 21.30; martedì, giovedì e domenica anche dalle 9 alle 13.