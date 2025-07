Ippodromo dei Pini: il Consiglio comunale dà il via libera alla variante urbanistica

Follonica (Grosseto). Con il via libera del Consiglio comunale all’avvio del procedimento di variante urbanistica per il complesso sportivo dell’ippodromo dei Pini, Follonica compie un passo decisivo per consentire la rigenerazione di un’area strategica, nonché tra le più estese della città.

Pur in pendenza del contenzioso sulla pronuncia di revoca e decadenza della concessione, la cui efficacia si sostanzierà il 31 dicembre 2025, il Comune si prepara a valutare le opportunità di valorizzazione del bene.

Un passaggio che apre ufficialmente una nuova stagione per l’intero complesso, proiettato verso nuove possibilità di utilizzo pubblico, sociale e sportivo.

La variante, che interverrà sull’articolo 55 comma 7 del Regolamento urbanistico, pur mantenendo le destinazioni d’uso dei beni, ai sensi dell’art. 99 della Legge regionale toscana 65/2014, aprirà a nuovi utilizzi funzionali, superando il vincolo di unitarietà funzionale all’attività ippica.

La variante, nel suo insieme, mira a costruire progetti di valorizzazione funzionale dell’intero complesso, con la possibilità, a titolo di esempio, di ospitare nuove attività sportive, culturali, sociali e ricreative, anche all’aperto, nel rispetto delle volumetrie esistenti e senza consumo di nuovo suolo.

Si tratta di un obiettivo cruciale già ricompreso nelle strategie del Piano strutturale, con il fine di restituire centralità a un’area che da anni versa in stato di degrado e abbandono.

“E’ un atto di responsabilità e visione futura – afferma il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani –. Abbiamo scelto di non lasciare morire uno spazio strategico della città, ma di riportarlo al centro della vita pubblica, con l’intento di aprirlo in futuro a nuove funzioni che rispondano ai bisogni attuali della comunità. È una svolta che segna l’inizio del riscatto per l’area dell’ippodromo. Ci dispiace molto che l’opposizione, con Pd e Follonica a Sinistra, abbia deciso di astenersi, mostrando chiaramente di mettere in secondo piano il bene di Follonica per privilegiare logiche politiche spicciole e inaccettabili su temi importanti come questo. Ringrazio invece il consigliere Giacomo Manni, del gruppo misto, per il suo grande senso di responsabilità”.

Nel dettaglio, l’ippodromo di Follonica è un contesto produttivo esistente con destinazione direzionale e di servizio, costituito da piste, uffici, box cavalli, club house e numerose foresterie, per il quale il mutato contesto del mercato ippico rende necessario un ripensamento dell’intero complesso affinchè si possa costruire un progetto di gestione che garantisca sia la continuazione dell’attività ippica e il recupero dei beni degradati.

“Con la variante il Comune si farà carico di una complessa riqualificazione e rigenerazione urbana, con importanti interventi di manutenzione e recupero, ma anche con la progettazione di un utilizzo sostenibile e innovativo, volto a creare in futuro opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intera comunità”, continua Buoncristiani.

La variante non modificherà né la destinazione d’uso, né la superficie edificabile, ma consentirà di superare il vincolo di gestione unitaria, con l’obiettivo di rendere possibile una gestione efficace e funzionale dell’area.

Con questo atto, Follonica si avvia concretamente verso una nuova visione delle funzioni complesso, con l’ambizione di restituirle una funzione pubblica moderna, dinamica e sostenibile.

“Servirà ancora un po’ di pazienza, ma il primo passo è stato fatto”, termina il sindaco Buoncristiani.