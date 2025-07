Dl Alluvioni, Rossi: “Governo Meloni a fianco dei territori, decreto segna svolta concreta”

Roma. “Con questo Dl il Governo Meloni da una risposta concreta, tempestiva e strutturale alle emergenze che hanno colpito duramente Emilia-Romagna, Toscana, Marche e l’area dei Campi Flegrei”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore in aula sul Dl Alluvioni, annunciando il voto favorevole del gruppo.

“Il provvedimento – spiega Rossi – va oltre l’emergenza e guarda al futuro, aggiornando la disciplina sulla ricostruzione, introducendo un piano straordinario per la riduzione del rischio idrogeologico e potenziando la governance commissariale. Misure anche per la Toscana, una delle regioni colpite, dove troppo spesso la prevenzione è mancata. Le risorse in passato c’erano, ma sono rimaste ferme. Oggi finalmente si cambia passo, anche grazie a strumenti come le contabilità speciali, l’esenzione Imu fino al 2026 e il credito d’imposta”.

“Un decreto che immette nuove e importanti risorse in campo – spiega Rossi –. Ben 1 miliardo destinato per il programma di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, 100 milioni per gli interventi di ricostruzione pubblica, 30 milioni per le spese di potenziamento del personale finalizzate all’attuazione del programma di riduzione del rischio”.

“Ringrazio il Governo e il ministro Musumeci per aver dato prova di serietà, concretezza e alto senso dello Stato. Il decreto è un atto di responsabilità verso i cittadini colpiti e un impegno reale per una ricostruzione vera. Ora tocca anche agli enti locali collaborare senza polemiche e impiegare le risorse disponibili”, conclude Fabrizio Rossi.