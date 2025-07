“Note al chiaro di luna”: il Quartetto Zenit in concerto alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con il secondo appuntamento in programma giovedì 3 luglio alle 21.30 con il Quartetto Zenit in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo 8 euro; informazioni e prenotazioni iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it ; tel. 0564.927244 – tel. 0564.933678).

Il Quartetto Zenit è formato da Beatrice Chiavacci, Gabriele Gardini (violini), Michelangiolo Chiavacci (viola) e Marta Iannaccone (violoncello). È nato nel 2023 ed è formato da giovanissimi strumentisti, la cui media di età raggiunge a malapena i 18 anni. Si sono imposti individualmente in diversi concorsi nazionali – come Forlì, Pesaro, Firenze e altri – prima di affrontare il grande repertorio del quartetto d’archi, esibendosi in stagioni concertistiche a Ravenna, Cesena, Prato, Forlì, in prestigiose sale come il Teatro Alighieri e la Biblioteca classense di Ravenna. Sono allievi di Marco Fornaciari e Filippo Burchietti, per i rispettivi strumenti, e vengono seguiti nello studio del quartetto da Paolo Chiavacci.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Nella foto: il Quartetto Zenit