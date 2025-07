Musica, arte e spettacoli: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un nuovo fine settimana ricco di eventi per Castiglione della Pescaia.

Si parte giovedì 3 luglio con il festival musicale “Note al chiaro di luna“. Ad esibirsi alla Casa Rossa Ximenes, alle 21:30, sarà il Quartetto d’archi Zenit, con Beatrice Chiavacci e Gabriele Giardini (violini), Michelangelo Chiavacci (viola) e Marta Iannaccone (violoncello). Anche quest’anno sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Garibaldi alle 21 e ritorno in centro alle 23.30, per favorire la partecipazione agli eventi.

Le navette “Dal Mare al Museo” nei mesi di luglio e agosto daranno la possibilità ai turisti di lasciare l’auto e godersi l’arte, la musica e la cultura a Castiglione della Pescaia senza pensieri. Saranno disponibili ogni martedì e giovedì sera per il Museo Casa Rossa Ximenes in occasione dei concerti di “Note al chiaro di Luna” e tutti i giovedì mattina per le visite guidate al MuVet-Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, con partenza da piazza Salebro alle 9.30 e rientro da Vetulonia alle 12.

I parchi archeologici della Maremma danno il benvenuto all’estate con i “Venerdì dell’archeologica”, visite guidate e aperture straordinarie serali. Per venerdì 4 luglio il Parco archeologico di Vetulonia, con la Tomba della Pietrera, sarà aperto dalle 9.45 alle 21.30. In programma alle 19 una visita guidata a cura del personale MIC alla scoperta di “Segni terrestri: gli etruschi e l’arte divinatoria”.

Giovedì 3 luglio, alle 18, nuovo appuntamento con le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dell’affascinante parco d’arte contemporanea sarà l’artista stesso, il bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Da venerdì 4 luglio una nuova mostra si inaugura al Lucerna Art Gallery: “Floating Bodies. La trasformazione dell’immaginario”, a cura di Moor – Gianluca Balocco, con la partecipazione dell’artista ospite Zeng Zhenwei e le sue sculture in resina della serie ZengTube Man. Un percorso visivo potente e attuale che riflette sul corpo e sulla sua percezione nell’epoca contemporanea, tra fotografia, intelligenza artificiale, neuroscienze e fisica quantistica. Un’esposizione che si intreccia idealmente con l’opera permanente “Groundwave” dell’artista, visibile alla Casa Rossa Ximenes. Vernissage alle 19.

Venerdì 4 luglio prende il via il Popcast Sound Festival 2025, con un grande evento musicale, il concerto live di Sarafine in piazza Orto del Lilli alle 21.30. La giovane e talentuosa artista, già amata dal grande pubblico per la sua voce intensa e lo stile originale, regalerà una serata all’insegna della musica e dell’energia, tra note, mare e stelle. L’ingresso è gratuito.

Dopo il successo della scorsa stagione, anche per l’estate 2025 Punta Ala sarà animata dalla seconda edizione di “SognAla”, il festival di musica, parole e creatività. Venerdì 4 luglio in programma il concerto “Opera, amore” con l’Accademia del Maggio musicale fiorentino, alle 21.30, al Belvedere dello Sparviero.

Sabato 5 luglio da non perdere lo spettacolo “Calendar Girls” di Tim Firth, portato in scena dal laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio, con la regia di Katia Fini. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia. Promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune, sarà uno spettacolo emozionante, ispirato a una storia vera, che con leggerezza e ironia affronta temi profondi come l’amicizia, la solidarietà e l’autodeterminazione femminile. Una serata di teatro e coraggio al femminile.

Sabato 5 luglio nuovo appuntamento con gli scacchi dell’Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto. Piazzale Maristella si trasformerà in una grande scacchiera all’aperto per una serata di sfide di gioco libero, dalle 20.30 alle 23.30.

Al Molgò Cafè Concert sabato alle 21.30 sarà la musica dei Sinedades ad intrattenere per la serata, con la voce di Erika Boschi e Agustìn Cornejo alla chitarra classica.

Domenica 6 giugno, alle 18.45, in piazza Solti, la rassegna “Musica di Mare” propone una sfida inedita tra uomo e macchina: Roberto Prosseda vs TeoTronico, il robot pianista. Un incontro spettacolare tra tecnica, ingegno e grande musica.