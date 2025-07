Incontri scientifici ed escursioni: tornano le “Notti della natura”

Colline Metallifere (Grosseto). Quattro serate di divulgazione scientifico-naturalistica a ingresso gratuito senza prenotazione e tre escursioni naturalistiche in notturna.

È la quinta edizione delle “Notti della natura”, la rassegna organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, che prevede una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali tra venerdì 11 luglio e lunedì primo settembre. Il festival festeggia il primo traguardo importante con i suoi cinque anni di attività e si conferma come un punto di riferimento nelle rassegne di divulgazione scientifica nel panorama toscano.

«Non è un caso – dichiara Fabiola Favilli, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere – che l’unico Festival della natura della provincia di Grosseto sia organizzato nelle Colline Metallifere, scrigno di biodiversità e territorio in cui è stata sviluppata una sentieristica che permette di apprezzarne le caratteristiche. Vari i temi che verranno trattati negli incontri dell’estate 2025: dalle rocce ai grandi carnivori, dall’acqua ai molluschi, ad evidenziare la ricchezza degli ecosistemi che vanno dalla costa alle colline coperte di macchia mediterranea. Le conferenze e le escursioni saranno quindi una preziosa e piacevole occasione per conoscere meglio ed apprezzare il nostro straordinario ambiente».

«La missione di questo festival – dichiara il direttore scientifico della rassegna, Giacomo Radi, naturalista, fotografo, divulgatore e consulente scientifico e collaboratore del programma di Rai3 Geo – è diffondere la conoscenza della natura che ci circonda e di cui facciamo parte attraverso le esperienze di scienziati, ricercatori e divulgatori per osservare con più consapevolezza il mondo in cui viviamo e conoscere il territorio dei comuni di Scarlino, Gavorrano e Follonica grazie alla sua dirompente biodiversità attraverso le escursioni in notturna con un naturalista. “La natura è cultura” è la frase che ho scelto per presentare le edizioni precedenti di questo festival, all’insegna della divulgazione scientifico-naturalistica, e che ormai è diventato l’aforisma che descrive Le notti della natura».

Il programma

Il primo appuntamento con le serate a tema è in programma venerdì 11 luglio alle 21.30 alla Rocca pisana di Scarlino con “I mondi dell’acqua: un viaggio dai fiumi di montagna alle profondità del Mar Mediterraneo”, con Marco Colombo, naturalista, fotografo e divulgatore. Un’immersione virtuale alla scoperta della vita sommersa, tra polpi, lumache colorate, murene, delfini e squali, ma anche granchi corazzati, gamberi blu e tritoni dalle creste di drago.

Venerdì 18 luglio alle 21.30, all’ex miniera di Ravi-Marchi, a Gavorrano, si parlerà di “Noi e il lupo: scienza ed etica nella coesistenza con i grandi carnivori” con Arianna Dissegna, biologa faunista. Come si convive oggi con un grande carnivoro selvatico? Il dibattito sulla gestione del lupo è aperto.

Venerdì 25 luglio alle 21.30 si torna alla Rocca pisana di Scarlino con “Elogio alla lentezza: un viaggio alla scoperta di chiocciole e lumache” con Debora Barbato, biologa malacologa e ricercatrice. L’affascinante vita dei molluschi terrestri, tra chiocciole pelose, lumache carnivore e corteggiamenti armati di dardi calcarei.

Venerdì 29 agosto alle 21.30 nel giardino dell’ex Casello idraulico di Follonica interverrà il geologo Andrea Brogi sul tema “Il respiro della Terra: la storia geologica della Toscana meridionale”. Un’area ricca di peculiarità geologiche affascinanti, tra manifestazioni geotermiche e i giacimenti di minerali estratti fin dal periodo etrusco. Il risultato di complessi processi geologici avvenuti nel corso di milioni di anni.

La rassegna “Le notti della natura” propone anche tre escursioni naturalistiche divulgative in notturna, dalle 19 alle 23, per conoscere la biodiversità del territorio nei comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano all’interno del Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Il naturalista Giacomo Radi accompagnerà i partecipanti alla scoperta di tre ambienti peculiari dell’area, dove si intrecciano le vite di flora e fauna di questo spicchio di mediterraneo.

Lunedì 14 luglio a Cala Violina, a Scarlino, “Nel regno dei gechi”; lunedì 21 luglio a Monte Calvo, Gavorrano, con “La prateria calcarea sotto il cielo stellato”; lunedì primo settembre al Parco di Montioni, a Follonica, con “La vita segreta della foresta mediterranea”.

Per partecipare (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (tel. 0566.844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (tel. 0566.843402; e-mail info@parcocollinemetallifere.it).