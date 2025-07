Apre la nuova Coop, l’opposizione: “Realizzare murale nel parcheggio”

Pitigliano (Grosseto). “Il 5 luglio aprirà ufficialmente la nuova Coop di Pitigliano. Un progetto atteso, che chiude un lungo percorso fatto anche di confronti tra amministrazione comunale e dirigenza della Coop. Sarà un punto vendita rinnovato, con nuovi reparti, nuove offerte. Un’occasione in più per vita quotidiana del paese”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Emilio Celata, Pierluigi Camilli, Francesco Maria Gorini e Mario Testa, consiglieri comunali del gruppo di opposizione Insieme per Pitigliano.

“In questa attesa a fare notizia è stato anche un semplice post su La Piazza di Pitigliano, il gruppo Facebook politico-informativo creato dai consiglieri di opposizione, che ad oggi conta oltre 700 pitiglianesi iscritti. Un post, un’idea nata parlando con qualche cittadino: ‘Facciamo bello quel muro di cemento del parcheggio!’. Un murale per raccontare, attraverso l’arte, la bellezza del nostro territorio, i suoi simboli, la sua storia – continua la nota –. Un’idea che in poche ore ha acceso la fantasia, raccolto consensi, acceso il dibattito. C’è chi ha suggerito temi, chi ha lanciato il concorso, chi ha parlato di artisti locali da coinvolgere. Un piccolo seme che ha fatto subito germogliare partecipazione. Ed è proprio questo che ci piace. Perché La Piazza di Pitigliano non è un gruppo per lanciare critiche e lamentele, ma uno spazio per fare politica come piace a noi: dal basso, con idee condivise, con il confronto continuo con i cittadini. Una politica che funziona sulle piccole cose, e che vogliamo funzioni anche sulle grandi”.

“Il muro del parcheggio può diventare un simbolo – prosegue il comunicato -. Non solo di bellezza, ma sopratutto di metodo: quando si ascolta, la comunità risponde. Quando si condivide, la comunità partecipa. Invece quando si chiude, tutto si spegne. Ecco perché ci fa sorridere una Consulta del turismo convocata due volte all’anno, presieduta dal sindaco e dominata da logiche che non favoriscono la partecipazione. Così non serve a nulla. È lo strumento perfetto per chi non vuole ascoltare”.

“Nei prossimi giorni comunicheremo ufficialmente alla Coop questa proposta condivisa da tanti cittadini – termina la nota –. Siamo certi che troveremo la sensibilità e l’ascolto necessari per trasformare un muro grigio in un’opportunità colorata per tutta la comunità e per la nuova Coop di Pitigliano”.