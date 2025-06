Teatro dei burattini e “Filminsieme”: doppio appuntamento nella frazione

Capalbio (Grosseto). Doppio evento per l’inizio della settimana per Capalbio Scalo.

Si comincia martedì 1° luglio, alle 21.30, in via Umbria (nel piazzale a fianco alla farmacia) con “Masha e Orso”, lo spettacolo dei burattini per i bambini e le loro famiglie. L’ingresso avrà un costo di sei euro.

Mercoledì 2 luglio, alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo torna la rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il programma è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.

“Un doppio appuntamento – commenta l’assessore alla cultura, Patrizia Puccini – che coinvolge target diversi di pubblico. Due eventi, inoltre, che confermano il legame tra il nostro territorio e la cinematografia e l’attenzione che il palinsesto culturale rivolge anche ai più piccoli”.