Rimozione della vegetazione infestante: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Pulciano

Porto Ercole (Grosseto). E’ costante l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull’unità idrografica Albegna.

L’ultimo intervento di manutenzione ordinaria, inserito nel piano delle attività della bonifica, ha riguardato il fosso Pulciano, in località Le Piane, a Porto Ercole.

Con i lavori eseguiti da Cb6 è stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso, potenzialmente pericolosa in caso di precipitazioni intense. Anche questo intervento ha seguito le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dei corsi d’acqua.