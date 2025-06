“Genio & Bellezza”: al via la mostra su Leonardo da Vinci ed Antonio da Sangallo il Giovane

Pitigliano (Grosseto). Due dei più grandi geni del Rinascimento per la prima volta insieme a Pitigliano in una mostra: Leonardo da Vinci e Antonio da Sangallo il Giovane.

Tutto pronto per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali estivi toscani più interessanti del 2025, che verrà ospitato nei locali degli ex granai della Fortezza Orsini a Pitigliano.

La mostra “Genio & Bellezza” sarà visitabile da martedì primo luglio fino al 30 ottobre, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali; mentre il sabato e i festivi dalle 10.30 alle 22.00.

L’inaugurazione si terrà venerdì 4 luglio, alle 18, alla presenza del sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e del professor Angelo Biondi, che ha curato la parte della mostra riguardante Antonio da Sangallo il Giovane.

La mostra è stata realizzata dal Museo Leonardo da Vinci di Firenze e dalla società Genius Loci, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e in collaborazione con il Museo Antonio da Sangallo il Giovane di Montefiascone.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici di accogliere nuovamente questa fortunata mostra nella splendida cornice degli ex Granai della Fortezza Orsini – commenta Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano -. La formula di quest’anno si arricchisce ulteriormente grazie all’inserimento dei progetti di Antonio da Sangallo il Giovane, che riguardano da vicino la nostra città. È un’occasione straordinaria per riscoprire il valore storico e architettonico di Pitigliano attraverso lo sguardo e il tratto di un grande maestro del Rinascimento. Un evento che unisce divulgazione, bellezza e identità, capace di attrarre pubblico locale e visitatori da tutta Italia”.

La mostra

Protagonisti di un’epoca irripetibile Leonardo e Antonio hanno dedicato le loro vite al genio e alla bellezza creando opere straordinarie e ammirate in tutto il mondo. La mostra di Pitigliano propone un originale viaggio alla scoperta in parallelo delle macchine di Leonardo (tutte interattive) e dei più grandi progetti di Antonio, in particolare, quelli realizzati a Pitigliano, nella Fortezza Orsini che ospita la mostra.

Due modi diversi di interpretare il Rinascimento, due modi diversi di mettere l’uomo al centro dell’universo all’insegna del genio e della bellezza. Ad impreziosire la mostra la grafica ed i disegni ricostruttivi curati da Maurizio Biserni.

“Nella mostra ‘Genio e Bellezza’- spiega Angelo Biondi – quest’anno, accanto alle macchine di Leonardo, compaiono i disegni per Pitigliano di Antonio da Sangallo il Giovane, poco noti e poco studiati. Essi consentono di comprendere l’evoluzione delle fortificazioni di Pitigliano, aggiornate alla nuova realtà dovuta all’introduzione delle armi da fuoco tra i primi e la metà del Cinquecento. La costruzione delle fortezze bastionate di Pitigliano e di Sorano aumentò ancor più l’importanza strategica e militare della Contea degli Orsini e la pose all’attenzione delle due superpotenze dell’epoca: la Spagna dell’imperatore Carlo V e il Regno di Francia”.

Gli orari

La mostra sarà aperta fino al 30 ottobre nei seguenti orari:

giorni feriali dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.00;

sabato e festivi dalle 10.30 alle 22.00.

Ingresso 7 euro; ridotto 5 euro. Per informazioni: https://www.leonardoapitigliano.it