Fiamme nella pineta della spiaggia del Puntone: in azione 3 elicotteri e numerose squadre Aib

Aggiornamento ore 18.23: i vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo da questa mattina per un incendio che ha coinvolto la pineta in località Puntone, nel Comune di Scarlino. Il litorale è stato evacuato per un fronte di circa 500 metri e la strada provinciale delle Collacchie è stata chiusa nel tratto interessato dalle fiamme.

Impegnate 20 unità dei Vigili del Fuoco con l’elicottero (Drago 70), oltre a due elicotteri regionali, due Aps (autopompa serbatoio) un Abp (autobottepompa), 2 campagnole con modulo antincendio ed il mezzo nautico (gommone prestige) di supporto per un’ eventuale evacuazione.

40 i lanci d’acqua effettuati solo dall’eliccottero Drago 70.

Scarlino (Grosseto). Un incendio questo pomeriggio è scoppiato in prossimità della spiaggia del Puntone, a Scarlino. Le fiamme sono iniziate intorno alle 13 nella vegetazione limitrofa e si sono propagate rapidamente, date le alte temperature e la presenza di pini.

Immediatamente sono state attivate le squadre di volontariato Antincendi boschivi e sono stati inviati due elicotteri del sistema regionale antincendio e un elicottero dei vigili del fuoco, vista la vicinanza di numerosi bagnanti e delle strutture degli stabilimenti balneari. Sul posto sono al lavoro anche squadre dei vigili del fuoco per i rifornimenti e il rischio che possano essere interessate le strutture della spiaggia.

Al momento si sta lavorando speditamente per evitare un’ulteriore propagazione del fronte, a favore delle operazioni c’è la quasi assenza di vento.

Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato e operai forestali per rafforzare il dispositivo di spegnimento e mettere sotto controllo l’incendio.

Notizia in aggiornamento