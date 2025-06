Trasporto marittimo, Fratelli d’Italia: “Provincia di Grosseto ancora una volta dimenticata”

Grosseto. “È stata l’ennesima occasione persa per difendere il nostro territorio. Ancora una volta, la Provincia di Grosseto è stata completamente assente nel veicolare le proposte del territorio alla Regione Toscana e l’assenza del presidente Francesco Limatola all’incontro sul nuovo bando per il trasporto pubblico marittimo dell’Arcipelago toscano, svoltosi lo scorso 5 giugno a Livorno, è semplicemente inaccettabile”.

Così Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, commenta con durezza la mancata partecipazione delle istituzioni grossetane al tavolo livornese.

“È inconcepibile – commenta Minucci – che un tema strategico come quello dei collegamenti marittimi tra le isole venga affrontato in modo così parziale, come se il problema riguardasse solo la provincia di Livorno. Eppure, anche i cittadini del Giglio e di Giannutri, i lavoratori marittimi della costa grossetana, le imprese turistiche dell’Argentario sono direttamente coinvolti. Ma da chi dovrebbe rappresentarli, ovvero il presidente della Provincia, nemmeno una parola. Silenzio. Assenza. Disinteresse”.

“È grave – prosegue Minucci – che la Regione porti avanti un bando così importante nel silenzio più assoluto per oltre un anno, lasciando irrisolti temi fondamentali come l’agevolazione tariffaria per pendolari e imprese isolane, e la proposta, mai presa in considerazione, di una linea veloce notturna tra Giglio, Giannutri e Argentario, che rappresenterebbe una svolta per l’integrazione turistica tra costa e isole. Tutto questo nel silenzio imbarazzante di chi dovrebbe tutelare il territorio”.

“Siamo stanchi di una Toscana a due velocità, dove alcune Province continuano a ricevere attenzione e risorse, mentre la Maremma viene sistematicamente ignorata. La politica dei feudi rossi, dei territori di serie A e B, deve finire. Lo sviluppo non può prescindere da una visione integrata e moderna delle infrastrutture, come più volte ha sottolineato anche l’onorevole Fabrizio Rossi: corridoio tirrenico, alta velocità sulla costa, porti minori, connessioni interne e mobilità marittima. Serve una svolta politica vera. Fratelli d’Italia Grosseto continuerà a essere la voce di chi non si arrende all’abbandono istituzionale e a denunciare ogni forma di emarginazione del nostro territorio. La Provincia deve tornare a fare la Provincia e la Regione deve smettere di amministrare con logiche di parte. Solo così la Toscana potrà davvero crescere tutta, non solo a macchia di leopardo”, conclude Luca Minucci.