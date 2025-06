Musica, parole e creatività, torna il festival “SognAla”: il programma completo

Punta Ala (Grosseto). Dopo il successo della scorsa stagione, anche per quest’estate, la splendida cornice della Marina di Punta Ala sarà animata dalla seconda edizione di “SognAla”, festival di musica, parole e creatività.

“SognAla” è un progetto di promozione culturale territoriale nato dalla collaborazione di AltriMondi Servizi Srl e GraDi – Soluzioni per l’arte, con il fondamentale sostegno della Marina di Punta Ala, Punta Ala Music Fest e il Comune di Castiglione della Pescaia.

Questo festival si propone di creare una dimensione culturale estiva attraverso intrattenimenti ad ingresso libero per il pubblico che frequenta il porto di Punta Ala e non solo, alimentando la dimensione onirica e fantastica, contribuendo a rendere piacevole il soggiorno in questa località.

Il programma prevede il coinvolgimento di artisti, musicisti, scrittori a livello nazionale creando eventi di diverse tipologie. L’idea alla base è quella di stimolare la curiosità e l’interesse del pubblico creando momenti piacevoli e positivi, culturalmente stimolanti, con lo splendido porto di Punta Ala a fare da cornice.

La struttura del calendario si sviluppa dal 4 luglio al 30 agosto.

Il programma

Di seguito il programma completo: