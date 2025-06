Il Fiorino trionfa in Inghilterra: al Cacio di Afrodite premio come miglior pecorino di montagna

Roccalbegna (Grosseto). Dalle pendici del Monte Amiata fino ai riflettori internazionali dello Staffordshire: il Caseificio Il Fiorino incanta all’International Cheese & Dairy Awards 2025, conquistando ben 12 medaglie e portando a casa uno dei premi più ambiti della competizione.

L’International Cheese & Dairy Awards è uno dei concorsi caseari più prestigiosi e longevi al mondo, con una storia di ben 125 anni. Si tiene ogni anno nel Regno Unito, attualmente presso lo Staffordshire County Showground.

Qui sono giunti oltre 5.000 formaggi e prodotti lattiero-caseari da ogni angolo del pianeta per essere giudicati alla cieca da esperti del settore. L’evento non è solo una competizione: è una vera e propria celebrazione del formaggio, con degustazioni, dimostrazioni culinarie, incontri tra produttori e buyer, e grande visibilità internazionale. A brillare più di tutti è il Cacio di Afrodite, eletto tra i Trophy Winners come Best Mountain Cheese, ovvero miglior formaggio di montagna, tra oltre 5.000 specialità in gara.

Ma il trionfo del Cacio di Afrodite è solo la punta di un iceberg fatto di dedizione e talento. Il Fiorino ha totalizzato 12 medaglie complessive, confermandosi una delle realtà casearie più premiate a livello internazionale. Il caseificio ha conquistato 3 ori (Cacio di Afrodite, Grotta de Il Fiorini e Cacio di Venere), 4 argenti (Fior di Natura Semistagionato, Marzolino d’Etruria, Cacio Nero, Riserva del Fondatore Caterina) e 5 bronzi (Cacio di Caterina, Riserva del Fondatore, Pecorino Toscano Dop stagionato, Fior di Cardo, Cacio di Giove). Un vero e proprio pantheon del gusto. Ogni medaglia è un riconoscimento all’eccellenza di una produzione che coniuga rigore tecnico, sensibilità gustativa e profondo rispetto per la natura.

Il Cacio di Afrodite

Il Cacio di Afrodite è un pecorino semicotto stagionato, a pasta compatta e dalla caratteristica forma alta. Nasce esclusivamente dal miglior latte di pecora della Maremma, che ha origine nei verdi pascoli e nel silenzio delle colline. Dopo una lunga stagionatura, si presenta con una pasta fine, occhiatura regolare, un profumo ricco di sentori lattici e burrosi, e un gusto armonico e intenso, che ricorda il latte, la frutta secca e l’essenza stessa della terra d’origine. Questa giovanissima “sorella” del celebre Riserva ha già un palmarès di tutto rispetto, tra cui anche la Golden Fork from Italy al Great Taste Awards.

Nel microcosmo di Roccalbegna, un minuscolo borgo incastonato tra le colline toscane, prende forma un progetto che da anni racconta una storia di successi, premi e tante soddisfazioni: una storia di coerenza e presenza costante tra i vincitori dei principali concorsi internazionali.

Mantenersi al vertice, anno dopo anno, non è mai scontato, come sottolinea Angela Fiorini, proprietaria del caseificio che guida insieme al marito Simone Sargentoni: “Ogni forma racchiude una storia, un carattere, un sapere artigianale che si incontra con la voglia di innovare. Questo riconoscimento internazionale non è solo una vittoria per noi, ma per tutti coloro che credono nel valore della qualità e del gusto autentico. Questi premi ci rendono felici perché arricchiscono il nostro già straordinario palmarès, ma soprattutto perché confermano Il Fiorino come una delle eccellenze nel panorama caseario internazionale. Noi del Fiorino, tutta la nostra famiglia allargata, desideriamo esprimere un profondo grazie a chiunque scelga i nostri formaggi: ogni acquisto è un gesto che sostiene non solo il nostro lavoro, ma anche i valori in cui crediamo, come la qualità, la tradizione e la nostra Maremma”.

Con ogni premio vinto, Il Fiorino conferma e rafforza il ruolo della Maremma nel panorama caseario internazionale. I suoi formaggi, esportati in tutto il mondo, mantengono una semplicità nobile che li rende unici, figli di una terra ruvida e generosa, ancora capace di sorprendere con la sua autenticità.