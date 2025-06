Contributi del Comune agli Enti del Terzo settore: come presentare la domanda

Grosseto. Pubblicato un nuovo avviso pubblico, il secondo del 2025, per la concessione di contributi per l’anno in corso a favore degli Enti del Terzo settore operanti nel settore sociale e socio-assistenziale con sede legale o operativa nel Comune di Grosseto.

Possono richiedere i contributi gli Enti del Terzo Settore di cui alla D.lgs. 117/2017, iscritti da almeno 6 mesi al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) con sede legale o operativa nel Comune di Grosseto che svolgano le attività progettuali nel Comune di Grosseto; il cui statuto preveda fra le attività esercitabili l’organizzazione e la gestione di attività ed iniziative in campo sociale e/o socio assistenziale; che mantengano l’iscrizione al Runts per tutta la durata del progetto presentato.

Possono essere richiesti contributi a valere su progetti/attività avviati entro il mese di dicembre 2025 e conclusi, salvo proroghe che l’amministrazione potrà concedere dietro specifica richiesta, entro il mese di settembre 2026; per ulteriori informazioni è popssibie consultare il link sottostante.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica esclusivamente a mezzo Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 luglio 2025.

La documentazione è reperibile al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/terzo-settore/