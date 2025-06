Rama approva il bilancio e diventa tour operator: “Valorizzeremo la Maremma nel mondo”

Grosseto. Rama SpA ha approvato oggi il bilancio 2024 durante l’assemblea dei soci.

I conti si chiudono con un utile di 143.137 euro e un patrimonio netto consolidato a 7,7 milioni di euro. Particolare soddisfazione per il risultato della partecipata Tiemme SpA (29,85%), che ha chiuso il 2024 con un utile di 1.935.630 euro, con un giro d’affari di gruppo pari a 24.176.000 euro, un parco mezzi di 200 veicoli di età media di 7,3 anni e 199 dipendenti.

Rama ha deciso di lanciare l’attività di tour operator per rispondere a una necessità concreta del territorio: trasformare l’interesse digitale in presenze turistiche reali, puntando su un turismo di qualità che valorizzi anche le aree meno conosciute e permetta la destagionalizzazione, evitando i fenomeni di overtourism. La decisione si inserisce nella strategia di promozione territoriale avviata nel 2022 con TAGMaremma, il profilo Instagram che in tre anni ha raccolto 26mila follower appassionati della provincia di Grosseto

“I nostri contenuti digitali stanno funzionando – spiega il presidente Guido Delmirani –, è il momento di trasformare l’interesse online in presenze reali sul territorio. L’attività di tour operator punterà su tutte le forme di turismo: dal cicloturismo all’enogastronomico, dal culturale al naturalistico, sfruttando le potenzialità di un territorio che va dalla costa al monte Amiata”.

“Il nostro ruolo non è sostituirci agli operatori esistenti, ma creare una rete – chiarisce Delmirani -. Come società partecipata anche dalle amministrazioni pubbliche siamo l’interlocutore ideale tra operatori e istituzioni. Il nostro obiettivo è mettere in rete strutture ricettive, guide turistiche, ristoranti, cantine e tutti coloro che offrono esperienze autentiche. Solo in questo possiamo trasformare la provincia di Grosseto in quello che merita di essere: una destinazione turistica internazionale.”

Gli operatori interessati a collaborare con Rama possono contattare direttamente la società per valutare insieme opportunità di partnership e sviluppo di nuove proposte turistiche.

Il commento di sindaco e assessore

“Sono numeri importanti – commenta il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – quelli che ci giungono da Rama e dall’approvazione del suo bilancio avvenuta questa mattina. Così come di assoluto rilievo sono le performance realizzate da Tiemme, società partecipata dalla stessa Rama. La buona amministrazione risiede proprio in questi risultati ed è figlia di scelte consapevoli e bene indirizzate. Possiamo vantare realtà di assoluto livello. Penso, tra le altre, a Sistema, Farmacie e, in questo caso, a Rama. Molto significativo anche l’iter di crescita che ha avuto questa società, frutto senza ombra di dubbio del grande impegno e della grande determinazione di chi vi ha lavorato”.

“Con la scelta dell’apertura a un nuovo mercato come quello connesso all’attività di tour operator – commenta l’assessore alle partecipate, Fabrizio Rossi – Rama dimostra lungimiranza e grande attenzione strategica. Le nostre società partecipate funzionano proprio per questo, perché vanno a inserirsi con intelligenza all’interno del mercato, senza togliere ad altri attori del tessuto produttivo, bensì integrando con equilibrio l’azione al servizio del cittadino. Rama partitiva da una situazione complessa, debitoria di oltre 11 milioni di euro. L’azione portata avanti ha dato risultati strepitosi giungendo, grazie al lavoro di squadra dei vari Cda che si sono succeduti, alla risoluzione di questa criticità facendo ritornare Rama a essere un’azienda solida, capitalizzata e senza debiti”.