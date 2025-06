Orbetello Piano Festival 2025, torna la manifestazione in laguna: il programma

Orbetello (Grosseto). Palcoscenici insoliti e suggestivi accolgono virtuosi del pianoforte provenienti da tutto il mondo: dal 4 luglio al 13 agosto torna l’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra che, ormai da 14 anni, conquista il pubblico con il suo stile inconfondibile.

In uno dei territori più esclusivi e identitari della Toscana, la bellezza della musica diventa una sorta di “guida” che porta alla scoperta di panorami mozzafiato: e così si può assistere a concerti unici ammirando scorci urbani come quello della Terrazza Guzman spalancata sulla laguna di Orbetello o di piazza Giovanni Paolo II, cuore della cittadina, e ancora immersi in scenari naturali come l’oasi Wwf di Casale Giannella o il bosco di Patanella.

“L’invito che l’Orbetello Piano Festival rivolge al pubblico – commenta il direttore artistico Giuliano Adorno – è quello di riconciliarsi con la bellezza godendosi le meraviglie di un territorio per certi aspetti ancora tutto da scoprire. Da ormai 14 anni lavoriamo inseguendo la ‘qualità’ e proponendo appuntamenti che vedono protagonisti veri talenti che raggiungono la laguna toscana consapevoli di esibirsi su palcoscenici d’eccezione. Viviamo in una terra straordinaria e sposarla al pianoforte è un modo per esaltarne la bellezza”.

Il programma

Ben sette gli eventi in programma: si comincia dai “concerti della terrazza” che avranno come impareggiabile palcoscenico proprio la storica Terrazza Guzman, dove si svolgeranno i primi tre appuntamenti della rassegna. Qui, davanti alla laguna di Orbetello, si attenderà il tramonto ascoltando alcuni tra i musicisti più apprezzati del momento a partire dall’acclamato pianista slovacco Hubert Zavodsky che, venerdì 4 luglio alle 19.45, proporrà “A bordo laguna” con un programma di musiche di Bach, Mozart, Chopin, Scriabin e Suchoň.

Quindi, venerdì 18 luglio (sempre alle 19.45) il giovane talento di Simone Librale sarà protagonista di “Etudes – Chopin e Ligeti”, mentre domenica 20 luglio (inizio alle 19.45) il pianista ucraino Oleg Poliansky eseguirà il piano recital “Contrasti e Visioni” con musiche di van Beethoven, Franck, Debussy e Stravinsky.

Il festival si sposta poi nel verde lussureggiante delle oasi Wwf della laguna: sabato 26 luglio alle 21.30 l’oasi Wwf del Casale della Giannella accoglie Ellisiv Tandberg, considerata una delle principali pianiste classiche norvegesi con “Musica e natura” un concerto con musiche di Grieg, Sinding, Mozart, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Ravel.

A grande richiesta, giovedì 31 luglio alle 6.00, torna l’apprezzatissimo concerto all’alba nell’oasi Wwf del bosco di Patanella. Protagonista la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale che offrirà al pubblico un viaggio incantato da Chopin a Ravel, tra le armonie della musica e il dolce risveglio del bosco.

Il festival torna poi nel cuore di Orbetello con i “concerti in piazza“: lunedì 11 agosto alle 21.30 piazza Giovanni Paolo II ospita “Silver Light – Dedicato alla laguna di Orbetello”, un appuntamento che vede protagonisti al pianoforte Giuliano Adorno, Yukiko Hirano e Francesco Iannitti, alle percussioni Federico Poli e Yosuke Nomoto con Simona Viganò (voce). Il programma prevede l’esecuzione di un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Gran finale mercoledì 13 agosto alle 21.30 quando inpPiazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese.

Il festival è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: Rrd Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I biglietti hanno un costo di 15 euro (ridotto under 18 8 euro). I concerti dell’11 e 13 agosto sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere 15 euro).

Il programma completo del festival è disponibile al link: www.orbetellopianofestival.it

Informazioni e prenotazioni: cell. 389.2428801