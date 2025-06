“Sali e Scendi”: al via l’assegnazione degli stalli per le bici nella nuova ciclostazione

Grosseto. Da oggi è possibile richiedere l’assegnazione degli spazi di “Sali e Scendi”, la nuova ciclostazione di piazza Marconi gestita da Rama SpA.

La struttura, situata di fronte alla stazione ferroviaria di Grosseto, offre 56 posti bici e armadietti che saranno inizialmente riservati ai pendolari (per lavoro o studio), ai dipendenti della Pubblica amministrazione e ai residenti nel Comune di Grosseto.

Il servizio è completamente gratuito e per accedere alla ciclostazione sarà necessaria un’apposita tessera, che verrà distribuita da Rama previa compilazione del modulo presente nell’apposita sezione sul sito web della società. La tessera potrà essere ritirata consegnando il modulo, stampato e compilato, direttamente negli uffici dell’azienda in via Trieste 4, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 10.30.

“La ciclostazione di piazza Marconi è un servizio fondamentale per tutti i cittadini che si spostano con mezzi di mobilità alternativa – commenta Guido Delmirani, presidente di Rama SpA -. Favorire l’utilizzo della bicicletta è un passo importante per preparare il nostro territorio alle nuove forme di turismo sostenibile che si stanno sviluppando in tutta Europa.”

La ciclostazione di piazza Marconi rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di Rama verso la creazione di reti fisiche e digitali a supporto della mobilità leggera nella provincia di Grosseto.

Per informazioni: sito web di Rama SpA https://www.rama1913.it/ciclostazione-grosseto-piazza-marconi/; indirizzo e-mail dedicato ciclostazione@rama1913.it