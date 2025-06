Fauna selvatica: il sindaco estende l’ordinanza per tutelare le nidificazioni di gheppio

Orbetello (Grosseto). Il sindaco di Orbetello ha esteso fino al 31 agosto 2025 l’ordinanza a tutela della nidificazione dei gheppi (falco tinnunculus), interdicendo l’area interessata in località Ansedonia per favorire la riproduzione dei volatili, andata a buon fine lo scorso anno.

L’ordinanza interdice l’area nei pressi dell’anfiteatro naturale esterno all’ingresso dello spacco della regina, in località Ansedonia, ed è stata emessa per consentire la nidificazione dei gheppi, che potrebbero essere scoraggiati dalla presenza di attività antropiche, che possono risultare particolarmente intense nell’area durante la stagione balneare.

«L’amministrazione – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – ha esteso l’ordinanza in quanto ci è stato segnalato dalle associazioni demandate al monitoraggio dell’area che il ciclo riproduttivo dei gheppi ancora non si è concluso ed è per questo che abbiamo inteso continuare a tutelare questo prezioso processo, soprattutto in un periodo in cui l’area risulta molto frequentata»

L’area geografica interessata è delimitata in loco con paletti in legno infissi e nastro rosso e bianco ed è temporaneamente interdetta e ne è vietato l’accesso a qualunque titolo.

I rappresentati delle associazioni ambientaliste interessate all’evento, come Wwf, Legambiente, associazione Occhio in Oasi, sono autorizzati a presidiare l’area, dove necessario.

L’amministrazione rende noto, infine, che la Polizia Municipale è incaricata delle verifiche circa il rispetto della disposizione e che, in caso di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza, saranno valutati i successivi provvedimenti di competenza a spese dei responsabili senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.