Arte, sport e musica: continuano gli eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un weekend tra arte, sport e musica a Castiglione della Pescaia.

Il 25 giugno ricorre l’81° anniversario della liberazione di Castiglione della Pescaia. L’Anpi “Marino Armellini” partecipa alle celebrazioni per ricordare un momento fondamentale della storia della cittadina, con un omaggio ai partigiani castiglionesi presso la lapide in Corso della Libertà, alle 10, e a seguire al cimitero comunale.

Giovedì 26 giugno inizia l'”Estate in Famiglia” 2025 del Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia. Un ciclo di incontri pensati per offrire momenti di divertimento, creatività e meraviglia ai bambini e alle loro famiglie. Primo appuntamento, alle 21 nel giardino della biblioteca, con la scuola di circo di Bricco. Sarà un’occasione unica per i più piccoli per divertirsi, sperimentare e scoprire le arti circensi in un’atmosfera da sogno.

Giovedì ci sarà anche il primo evento serale della stagione con le visite in notturna al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti. Appuntamento alle 21.15 per una passeggiata sotto le stelle alla scoperta di arte e natura in compagnia dell’artista e un brindisi tra gli ulivi.

È in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Ct Rocchette, fino a venerdì 27 giugno, il torneo di tennis dei giornalisti. L’Agit, Associazione giornalisti italiani tennis, ha scelto Castiglione della Pescaia per la 64^ edizione del torneo al quale negli anni hanno preso parte nomi importanti del giornalismo sportivo.

Venerdì 27 giugno primo appuntamento dell'”Estate a Burano” con il concerto dei Dirotta su Cupi alle 21:30 in Piazza Indipendenza.

Sabato 28 giugno a Vetulonia, dalle 9 alle 14, presso la Casa del Popolo, c’è il Mercato dello scambio in collina. Ognuno potrà portare ciò che non usa più e scambiarlo con qualcosa di interessante.

Sabato e domenica a Punta Ala la XIII edizione della Pink Sailing, la veleggiata in rosa aperta a tutti, organizzata dallo Yacht Club in collaborazione con la Marina di Punta Ala, che unisce sport e solidarietà in un’iniziativa a favore del centro antiviolenza “365giorni al femminile”.

Sabato, in piazza Orto del Lilli, dalle 19 alle 23, torna “Rosato di Sera”, l’evento firmato Bacco in Toscana che celebra profumi, colori e sapori della terra di Maremma. Un percorso di degustazione dedicato ai migliori rosati del territorio e non solo, un’occasione speciale per incontrare i produttori, scoprire le loro storie e assaporare l’identità autentica delle loro terre d’origine.

Domenica 29 giugno primo appuntamento con “Musica di Mare”, un viaggio nella musica tra note, parole e grandi emozioni. Ad aprire la rassegna in piazza Solti alle 18.45 sarà Nello Salza, la tromba simbolo del cinema italiano, con un omaggio ad Ennio Morricone.

Nello Salza dal 1984 ha inciso oltre 400 colonne sonore, di cui 250 con Ennio Morricone, tra i suoi brani più celebri le colonne sonore di “La vita è bella” (Oscar 1999) e “The hateful Eight” (Oscar 2016). A presentare la serata il giornalista Vittorio Introcaso.