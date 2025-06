Musica e street food: torna il Pereta Jazz Club

Pereta (Grosseto). Venerdì 27 e sabato 28 giugno il pittoresco borgo di Pereta accoglierà la terza edizione del Pereta Jazz Club, l’evento che porta nel cuore della Toscana i grandi nomi del jazz italiano e internazionale. Due ore di musica dal vivo a ingresso libero, tra degustazioni e convivialità, all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio.

Nato da un’idea di Fattoria Le Pupille, azienda vitivinicola simbolo della Maremma, il Pereta Jazz Club è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Pereta e con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana. La direzione artistica è affidata anche quest’anno ad Andrea Roventini, batterista che vanta una lunga carriera a fianco di Tullio De Piscopo, Katia Ricciarelli e Gabriele Lorenzi ed è dal 2004 Alfiere europeo del Jazz tradizionale di New Orleans.

“Siamo felici di annunciare la terza edizione di un evento che ci sta davvero a cuore. Il Pereta Jazz Club nasce dalla volontà di restituire qualcosa al territorio che ogni giorno ci ispira e che dà origine ai nostri vini. Un luogo speciale che vogliamo raccontare anche attraverso la musica, la cultura e l’ospitalità”, dichiara Elisabetta Geppetti, alla guida di Fattoria Le Pupille.

“Il programma di questa terza edizione è particolarmente ricco e vario, pensato per unire tradizione, talento locale e grandi protagonisti internazionali”, commenta Andrea Roventini, direttore artistico dell’evento.

Si inizia venerdì 27 giugno alle 19, con la Funny Horns Brass Band, formazione in stile New Orleans che animerà le vie del borgo con un repertorio vivace e coinvolgente. Dalle 21.30 saliranno sul palco Flavio Boltro, Mauro Grossi, Ares Tavolazzi e Andrea Roventini. Il quartetto riunisce alcune tra le figure più autorevoli del panorama jazzistico italiano: Boltro, trombettista di fama internazionale; Grossi, pianista e compositore attivo anche nell’ambito della didattica; Tavolazzi, storico bassista degli Area e collaboratore di Francesco Guccini, e, infine, Roventini alla batteria.

Sabato 28 giugno, a partire dalle 19, spazio a due progetti toscani: il Vieri Marchi Piano Project e il Midian Jazz Trio, già protagonista della scorsa edizione. A seguire, alle 21.30, chiusura affidata a Joyce Elaine Yuille & Michael Rosen Quintet. Nata a New York e attiva da anni sulla scena jazz e soul europea, Joyce Yuille è una vocalist dalla voce intensa e dalla grande presenza scenica. Con lei, Michael Rosen, sassofonista statunitense con una lunga carriera tra jazz, colonne sonore e collaborazioni con grandi nomi come Ennio Morricone, Mina e Franco D’Andrea.

Al ricco programma musicale si aggiunge anche un’offerta gastronomica con lo street food di Riccardo Ricci, detto il “Moto Macellaio”, maestro delle tacos creative e delle carni di qualità dall’Antica Macelleria Cecchini. Sarà presente anche Paracelso drink truck con una proposta di cocktails meticolosamente studiata per rendere indelebile la serata, compreso un signature cocktail con il vino Rosamati di Fattoria Le Pupille. Protagonisti immancabili durante tutto il festival i vini di Fattoria Le Pupille, che saranno offerti a tutti nella sede della Pro Loco di Pereta.

Per informazioni contattare Ludmila Deli al numero 353.3928130.