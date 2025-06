Visite guidate gratuite nel centro storico: al via l’iniziativa del Comune

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano promuove una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico, organizzando sette passeggiate con visita guidata a cura della cooperativa Le Orme.

Si tratta di un’occasione speciale per cittadini e visitatori per riscoprire angoli nascosti, curiosità storiche e scorci panoramici del paese, accompagnati da guide esperte che sapranno rendere ogni appuntamento un’esperienza coinvolgente e appassionante.

Il programma

Le passeggiate si svolgeranno a partire da venerdì 27 giugno, alle 17.30, per poi proseguire venerdì 11 luglio, sempre alle 17.30, e venerdì 25 luglio con lo stesso orario. Un appuntamento particolarmente suggestivo è previsto per sabato 9 agosto alle 21.00. Le visite continueranno poi venerdì 22 agosto, venerdì 29 agosto e venerdì 12 settembre, tutte con inizio alle 17.30.

Il punto di ritrovo per ogni appuntamento è fissato a Manciano, in piazza della Pace, lato via Marsala. Ogni visita potrà accogliere fino a un massimo di 35 persone per guida, in modo da garantire la qualità dell’esperienza per tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per riservare il proprio posto è necessario inviare una mail all’indirizzo mancianopromozione@gmail.com.

Il Comune di Manciano invita tutti a partecipare e a vivere insieme queste piacevoli camminate tra storia, cultura e tradizione.