Unione dei Comuni Montani Amiata grossetana: Federico Balocchi presidente

Santa Fiora (Grosseto). Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, è stato nominato alla guida dell’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana.

La nomina segna l’avvio di una nuova fase politica ed amministrativa dell’Unione, fondata su tre pilastri: concretezza, efficienza e presidio politico, come si legge nelle linee di indirizzo tracciate dalla nuova presidenza. L’obiettivo prioritario del mandato è quello di restituire all’Unione un ruolo centrale nella coesione istituzionale e nello sviluppo del territorio. L’incarico sarà ricoperto a titolo gratuito.

“Ringrazio i sindaci per la fiducia che mi hanno accordato – dichiara Federico Balocchi –, la responsabilità che assumo oggi non è solo quella di rappresentare l’Unione, ma di rilanciarla come organismo operativo e politico, capace di fare sintesi tra le istanze locali e di portare risultati concreti alle nostre comunità. È ora di cambiare passo: abbiamo bisogno di un’Unione che funzioni e che sia percepita dai cittadini e dalle imprese come utile, vicina e trasparente. E per questo serve una discontinuità, non solo nella gestione, ma nel modo stesso di pensare l’ente. Solo così l’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana potrà tornare ad essere una vera leva di sviluppo locale e uno strumento di coesione istituzionale e territoriale”.

“La gestione dell’Ente sarà unitaria – prosegue Balocchi -, tutti noi sindaci condividiamo le cose da fare. Certo è necessario un impegno di ciascuno di noi ed ogni sindaco avrà deleghe specifiche per dare impulso politico e collegialità. Inoltre, istituirò la figura del vicepresidente, prevista dallo Statuto, nominando il sindaco di Roccalbegna Massimo Galli”.

Gli obiettivi

Queste le priorità operative e gli indirizzi strategici su cui dovrà misurarsi la nuova Giunta, con il contributo attivo del presidente e dei sindaci dei Comuni membri, oltreché dell’apparato tecnico: