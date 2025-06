Screening gratuiti con ambulatorio mobile per i senza tetto: iniziativa di Cisom, “Abitare la notte” e Misericordia

Grosseto. Quella del 23 giugno, su iniziativa del Cisom (Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta) ed in collaborazione con il progetto “Abitare la notte” e la Confraternita di Misericordia, sarà una serata speciale, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, per coloro che vivono ai margini.

Oltre al quotidiano servizio effettuato dai volontari del progetto “Abitare la notte” , infatti, un gruppo Cisom con due sanitari (infermieri) effettueranno screening gratuiti grazie all’ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Misericordia.

I professionisti volontari del Cisom-gruppo di Grosseto offriranno la loro consulenza a coloro che, vivendo in contesti di marginalità, difficilmente possono usufruire di questo tipo di aiuto. Verranno offerti test rapidi per la misurazione di glicemia e colesterolo e per la rilevazione della pressione arteriosa.

I volontari partiranno alle 20 dalla sede Caritas di via Alfieri.

Anche questo servizio straordinario può servire alle persone che vivono per strada a sentirsi meno sole. Un piccolo gesto in più che si somma al supporto alimentare ed assistenziale che già tutte le sere viene messo in campo da volontari di vari gruppi solidali.

La collaborazione fra Cisom, Caritas, associazione Isaia e Ceis si apre, dunque, anche all’ambito sanitario.

Il gruppo Cisom Grosseto è attivo a più livelli in tutta la provincia, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario-assistenziale, umanitario e di cooperazione.

I volontari del Cisom, presente in ogni regione italiana, portano soccorso, aiuti e conforto in occasione di calamità naturali nazionali ed internazionali, durante importanti eventi con forte impatto sulla sicurezza pubblica, nelle strade e tra le persone più sole e bisognose.

Il progetto “Abitare la notte” è tra quelli resi possibili grazie anche all’8xmille.