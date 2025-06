Cade di moto davanti al figlio e finisce in una scarpata: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti oggi sulla Strada Provinciale 4, nei pressi della località Fercole, nel comune di Casal di Pari, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista di nazionalità tedesca.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, affrontando una curva, ha probabilmente perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato, finendo nella scarpata laterale. La caduta è stata di circa 15 metri.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il motociclista in fondo alla scarpata, lo ha immobilizzato su barella spinale e riportato in sicurezza sulla strada, dove è stato affidato al personale sanitario del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale.

Nella foto: il figlio del motociclista ferito, che al momento dell’incidente viaggiava su un’altra moto.