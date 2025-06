“Back to the Party”: l’evento più clamoroso degli ultimi anni arriva anche in Capannina

Table of Contents

Grosseto. Dopo le serate di successo e di totale sold out organizzate nei mesi scorsi, torna l’attesissimo appuntamento con il “Back to the Party”, la cena spettacolo itinerante ideata dal dj Ettore Raso.

Sabato 28 giugno, l’iniziativa sbarca alla discoteca Capannina di Castiglione della Pescaia, uno dei luoghi più glamour e cool di tutta la costa della Toscana, e non solo.

“Si tratta di un appuntamento imperdibile – sottolinea Ettore Raso –: cena spettacolo e dopocena, per una serata da ballare, cantare e gustare, tra ottimo cibo e la musica degli anni 90’ che ha fatto la storia”.

Ospiti dell’evento gli “8&8 sedici”, tribute band degli 883, protagonisti di un trascinante concerto.

Il Dinner Show scatterà alle 21.30, con una cena esclusiva preparata dagli chef del “Back to the party”, caratterizzata da un menù speciale per iniziare al top la serata.

Quindi, il piano bar show live, con ospite Dario Di Pinto, dallo storico King’s di Cala Galera, a Porto Ercole, per vivere a tavola le canzoni più belle che hanno fatto la storia, accompagnato dalla voce lirica in versione anni 90’ di Francesca Magdalena Giorgi e la scatenante performacne di Valentina Guerrieri, con la magistrale regia del dj Ettore Raso.

Il programma

Ecco il programma dettagliato dell’evento:

ore 21.30 gran buffet di benvenuto;

ore 22.30 cena servita e composta da due primi, un secondo con contorno, dessert;

ore 23.30 inizio dello show con la tribute band degli 883;

ore 1.00 chiusura degli ingressi promozionali dopocena e discoteca con musica anni ’90.

Biglietti

Il costo della cena + il Dinner Show è di 40 euro a persona (comprendente una bottiglia di vino ogni 4 pasti).

E’ previsto uno Special Pink Dinner Table (riservato esclusivamente alle donne) al costo di 38 euro (comprendente una bottiglia di vino ogni 4 pasti).

L’ingresso per il dopocena, a partire dalle 23.30, costa 15 euro, con un drink in omaggio valido tutta la notte.

Ingresso omaggio per le donne fino alle 1.00.

Per informazioni: contattare anche tramite Whatsapp il numero 339.6242020.

L’ingresso è riservato alle persone dai 25 anni in su.

“Non perdere l’evento più atteso dell’estate – termina Ettore Raso –: una serata da sogno tra buon cibo, spettacoli incredibili e la musica senza tempo che ami”.