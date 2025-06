“Viaggiatori viaggianti (da salvare)”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Al via la quarta edizione di “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”.

Domenica 22 giugno il palcoscenico della Rocca pisana si illuminerà per accogliere il primo dei sei spettacoli della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino, con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

In scena “Viaggiatori viaggianti (da salvare)”, uno spettacolo sul tema del viaggio attraverso i brani di alcuni tra i più grandi cantautori della musica italiana, come Ivano Fossati, Fiorella Mannoia e Tosca, e attraverso i racconti di alcuni tra i più grandi scrittori della letteratura italiana, come Aldo Palazzeschi, Luigi Pirandello e Italo Svevo.

In scena ci saranno Fabio Cicaloni (voce), Giacomo Moscato (narrazione), Carlo Recchia (violino), Claudio Buselli (chitarra), Marco De Carolis (basso). Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 e sarà ad ingresso gratuito.