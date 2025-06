Grosseto. Incidente sull’Aurelia, in direzione di Grosseto, prima dell’uscita per Alberese, ieri pomeriggio, alle 19.

Per cause in corso di accertamento, un giovane di 18 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Il ragazzo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Intervenuta sul posto anche l’automedica di Grosseto.