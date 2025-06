Fratelli d’Italia: “Necessario un centrodestra unito per cambiare colore al Comune”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “È tempo di costruire un’alternativa seria e condivisa per il futuro del nostro Comune”. Con queste parole Sebastiano Biancalani, coordinatore comunale Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia, lancia un chiaro appello all’unità delle forze di centrodestra, rivolgendosi direttamente a Lega e Forza Italia, per avviare un percorso comune in vista delle prossime sfide.

“Da subito – afferma Biancalani – ritengo fondamentale iniziare il mio mandato come coordinatore chiedendo un tavolo politico del centrodestra e di tutte le forze interessate all’obiettivo di costruire un’alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione castiglionese e mettere al centro le idee, le competenze ed il nostro impegno”.

“È giunto il momento di fare chiarezza. Chi vuole davvero contribuire al cambiamento deve assumersi la responsabilità di stare nel centrodestra con coerenza e determinazione, dalla parte opposta rispetto al Pd e alla sinistra che governano il Comune. Fratelli d’Italia si dice quindi pronta ad iniziare un percorso politico serio, aperto e costruttivo, per offrire ai cittadini di Castiglione della Pescaia e delle sue frazioni una reale alternativa di governo”, conclude Sebastiano Biancalani.