Escursione gratuita da Montemassi a Ribolla: cammino tra natura e memoria lungo la Via delle Città etrusche

Roccastrada (Grosseto). Sabato 28 giugno torna protagonista la Via delle Città etrusche con un’escursione gratuita lungo il tratto che collega Montemassi a Ribolla, immersi in un paesaggio ricco di biodiversità e suggestioni storiche.

L’iniziativa, che rientra nel calendario delle attività di promozione dell’itinerario culturale, è promossa dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le associazioni Ribolla Appiedi, Carbonari ribollini, Avrai, L’Altro Sentiero, con il supporto dell’Ufficio informazioni turistiche e il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il percorso sarà accompagnato da Fabio Pantani, guida ambientale escursionistica, che offrirà spunti di osservazione e conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, con particolare attenzione alla flora, alla fauna e alle caratteristiche ambientali dell’area.

Il programma

Il ritrovo è previsto alle 9.00 in piazza della Paga a Ribolla. L’escursione è gratuita e adatta a tutti, con un itinerario accessibile e immerso nel verde. Al termine dell’escursione sarà possibile pranzare aòla Sagra del Peperoncino, ad un prezzo convenzionato.

«Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità dolce – dichiara Emiliano Rabazzi, assessore del Comune di Roccastrada e referente del progetto –. La Via delle Città etrusche non è solo un cammino nella natura, ma anche un’occasione per recuperare il legame con il paesaggio e con la storia che lo attraversa. Ringraziamo tutte le associazioni che contribuiscono con passione a rendere vivo questo progetto, portando le persone a riscoprire i luoghi con passo lento e sguardo attento».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347.1177230.

Aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati sono disponibili anche sulle pagine social ufficiali della Via delle Città Etrusche: