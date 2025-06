Follonica (Grosseto). “La Giunta si è riunita il 6 giugno ed ha approvato la delibera che autorizza l’intervento così definito di manutenzione straordinaria lungo la strada di Valli che ha comportato il taglio al piede e l’estirpazione di 83 eucalipti. Alla delibera sono allegati tre documenti ufficiali, tutti datati 5 giugno: la fattibilità tecnico economica, il computo metrico estimativo e la quantificazione economica e il capitolato speciale d’appalto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di opposizione Follonica a sinistra, lista Andrea Pecorini sindaco e Partito Democratico.

“Ma, a distanza di quasi due settimane, la delibera n. 165 non risulta ancora firmata dal sindaco – continua la nota -. Dunque ricapitolando: i lavori sono stati eseguiti ben prima del 6 giugno, data dell’adunanza e della votazione della delibera da parte della Giunta, ma della delibera neanche l’ombra, ovvero i cittadini non ne possono avere notizia. Tutto questo senza una ragione, senza un perché se non la paura che viene dopo la consapevolezza di aver commesso danno e pure grave. Ma l’assurdo degli assurdi continua, visto che la determina (ovvero l’atto dirigenziale con cui si applica la volontà della Giunta) è stato emesso ed è pubblicato all’albo pretorio e si basa su una delibera che invece non è pubblica e quindi non pubblicata sull’albo pretorio perché il sindaco non ci appone la firma. Una sequenza di assurdi che pone più di un interrogativo: chi ha dato l’ordine alla ditta di eseguire l’intervento di abbattimento? Com’è possibile che un intervento pubblico venga eseguito senza nessun atto formale precedente? Perché il sindaco a distanza di una settimana non firma il verbale della delibera 165? E su quali basi è stata emessa la determina che richiama una delibera che invece non è stata pubblicata?”.

“Vogliamo spiegare ai cittadini che eventuali modifiche successive all’avvenuta adunanza della Giunta, quali l’aggiunta di allegati non presenti al momento della seduta della Giunta in cui è stata approvata la delibera, non possono essere regolari – sottolinea Pecorini -. La volontà dei soggetti deliberanti, infatti, si era formata, alla data del 6 giugno, sui documenti allegati alla delibera e non su altri fantomatici allegati postumi non solo alla delibera 165, ma anche e soprattutto all’esecuzione materiale di abbattimento. Quindi, visto che il sindaco con un suo articolo a mezzo stampa ha detto che l’intervento era legittimo e che le carte erano in regola, il suo atteggiamento adesso è ancor più inspiegabile. Per questo chiediamo a gran voce che Buoncristiani smetta di giocare a nascondino e, se è così tranquillo del suo operato, firmi il verbale della delibera 165 così come è stata votata”.

“La questione tocca non solo il rispetto delle procedure amministrative, ma anche quello della trasparenza nei confronti della cittadinanza, soprattutto quando si interviene sul patrimonio arboreo e paesaggistico del territorio – termina Pecorini -. Comunichiamo alla cittadinanza che su questo argomento faremo una conferenza stampa programmata per venerdì 20 giugno alle 10.30 nella sala consiliare del Comune di Follonica”.