Taglio degli eucalipti, Follonica a Sinistra: “Una vergogna che non può passare sotto silenzio”

Follonica (Grosseto). “Siamo sdegnati e indignati per quanto accaduto in zona Valli, dove sono stati abbattuti ben 83 eucalipti, in totale contraddizione con l’immagine ‘verde’ che questa amministrazione cerca di vendere ai cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“Ci sembra doveroso ribadire che in alcune occasioni gli alberi vanno abbattuti in presenza di malattie o di reali esigenze di sicurezza. Ben sapendo che poi vanno ripiantati. Però le motivazioni devono essere evidenti e solide. E non ci sembra questo il caso – continua la nota -. È inaccettabile che si tenti di giustificare un intervento così impattante con un tema di sicurezza quando poco tempo prima era stato richiesto da un consigliere di maggioranza un intervento proprio in quella strada. Intervento effettuato senza alcuna reale attenzione al bene comune e al patrimonio arboreo della nostra città. Un’amministrazione che si professa attenta all’ambiente non può permettersi simili azioni, tanto più in assenza di un dibattito pubblico e di una trasparente valutazione delle conseguenze”.

“In questa brutta storia non c’è nulla di chiaro e le risposte arrivate dal sindaco sono insufficienti a spiegare e a garantire trasparenza. Non accetteremo passivamente questo modo di amministrare. Sosteniamo pienamente il lavoro del nostro consigliere comunale Ciompi, che insieme agli altri gruppi di opposizione si sta battendo per fare luce sulla vicenda e ottenere tutti gli atti relativi all’intervento, per capire chi ha deciso, come e perché – termina il comunicato -. Follonica merita chiarezza, rispetto e una visione ecologica autentica, non solo a parole”.