“Sportello Diritto Salute”: nasce il servizio per tutelare le cure dei cittadini

Cinigiano (Grosseto). Nasce lo “Sportello Diritto Salute“, i cittadini potranno segnalare le criticità legate a difficoltà per richieste di prenotazioni e prestazioni ospedaliere attraverso la mail dedicata e rivolta direttamente al sindaco, in caso di mancate risposte nei tempi di attesa previsti dai Lea per visite, esami, ricoveri per intervento chirurgico, facendosi portavoce verso la Asl.

Il Comune di Montevarchi ha deciso di sostenere convintamente la proposta del Comune di Cinigiano per una collaborazione bipartisan per la tutela del diritto alla salute con l’obiettivo che possa diffondersi in altre realtà della Toscana.

Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, dichiara: “Un ringraziamento particolare al sindaco di Cinigiano Luciano Monaci e al vicesindaco, Giuseppe Oliveri, luminare della neurologia e punto di riferimento per la sanità toscana, per averci proposto un’iniziativa che supera le appartenenze politiche, su un tema di forte attualità, la tutela del diritto alle cure dei nostri cittadini, fortemente peggiorato dopo la pandemia. E’ necessario ricostruire un ruolo attivo dei sindaci per la tutela della salute dei cittadini, recuperando la funzione di prossimità che gli amministratori rappresentano. Durante la pandemia da Covid-19, infatti, è stato essenziale il contributo degli enti locali nella gestione della crisi e nell’assistenza alle comunità.

Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, nel 2024 un italiano su dieci ha rinunciato a cure mediche, con un aumento del 51% dovute alle lunghe liste d’attesa e a motivi economici rispetto all’anno precedente, segnalando un grave disagio nel diritto alla salute sancito dalla Costituzione. In questo contesto preoccupante, i sindaci, pur avendo perso nel tempo un ruolo diretto di indirizzo e controllo sulla sanità territoriale, restano il primo riferimento per i cittadini quando emergono criticità nei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali”

Il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, dichiara: “La sanità e la difesa del diritto alla salute dei cittadini deve essere un tema trasversale senza diversità per appartenenza politica. Vogliamo essere un esempio di collaborazione nell’unico interesse delle nostre comunità, perché la nostra iniziativa, oltre a diventare un’opportunità che permetta di dare risposte, possa essere di interesse per i nostri colleghi e che lo ‘Sportello salute” si possa diffondere nei comuni della Toscana, perché la politica possa dare un esempio virtuoso una volta tanto su un tema centrale, essenziale e di tutti.”

Il vicesindaco Oliveri aggiunge: “Nei Comuni medio piccoli, in assenza di un diretto interlocutore, i cittadini si rivolgono sempre più spesso al sindaco, ritenuto l’autorità civica ad essi più vicina, pur non avendo un ruolo riconosciuto nella gestione dei servizi sanitari. Il nostro Servizio sanitario nazionale deve tornare a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a cure mediche di qualità e che il sistema sia in grado di adattarsi ai cambiamenti e alle sfide che si presentano nel corso del tempo. Il paziente deve tornare al centro delle cure, nel rispetto della dignità umana e del suo coinvolgimento attivo nelle decisioni riguardanti la propria salute”.

Il cittadino si potrà rivolgere al Comune, in caso di non rispetto dei tempi previsti dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) per visita od esame diagnostico richiesti alla Asl, inviando una mail agli indirizzi sportellosalute@comune.montevarchi.ar.it e sportellosalute@comune.cinigiano.gr.it (dalla prossima settimana), dedicata e rivolta al sindaco.

Inoltre, il cittadino dovrà allegare la ricetta del medico di medicina generale e la mail di risposta dell’Asl su cui è riportata la data della prenotazione per la prestazione richiesta, inviando anche la copia di un documento di identità.

I sindaci dei Comuni di Montevarchi e Cinigiano si faranno portatori delle esigenze segnalate dai cittadini presso le strutture sanitarie di riferimento per la risoluzione di tali problematiche.