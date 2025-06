Come proteggere i tuoi dati personali online

Proteggere i tuoi dati è fondamentale nell’era digitale moderna. I cybercriminali possono sfruttare password deboli e reti non sicure per rubare informazioni sensibili utilizzando malware e truffe di phishing.

Per evitare di cadere vittima di perdite finanziarie e violazioni della privacy, consulta la nostra guida sulle strategie pratiche di protezione dei dati da adottare di seguito.

Perché la privacy online è importante

La privacy online ti protegge da varie attività dannose, tra cui il furto d’identità e attività criminali indesiderate. Senza di essa, rischi che malintenzionati possano accedere da remoto ai tuoi conti bancari, prosciugare i tuoi risparmi, contrarre prestiti a tuo nome o ricattarti con informazioni private per richieste di riscatto.

Poiché gestiamo sempre più aspetti personali online, dallo shopping alle conversazioni con amici, alla ricerca di lavoro, al pagamento di tasse e assicurazioni, siamo più vulnerabili che mai al furto di account e dati. Sebbene fare queste cose online sia comodo, bisogna essere prudenti.

Creare password robuste e usare l’autenticazione a due fattori

Password deboli e prevedibili, basate su compleanni o nomi, sono facili da indovinare per gli hacker. Negli attacchi brute-force, strumenti automatizzati tentano innumerevoli combinazioni di caratteri per scoprire password brevi e semplici. Se riescono a trovare una password usata su più account, essi sono tutti a rischio.

Le password forti contengono una combinazione casuale di almeno 16 caratteri, includendo numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli. Ogni carattere aggiunto rende la password esponenzialmente più difficile da violare, mantenendo sicuri siti come quelli di bingo online. I gestori di password possono suggerire e memorizzare queste informazioni in software sicuri accessibili tramite una password principale.

Oltre a password forti, l’autenticazione a due fattori offre un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi dati. Consiste nell’usare due metodi di verifica separati per accedere a un account o sistema, ad esempio un PIN e uno smartphone. Anche se un fattore viene compromesso, riduce significativamente il rischio di accessi non autorizzati, diventando una misura standard per molte banche e piattaforme email.

Riconoscere e evitare le truffe di phishing

Il phishing è uno dei crimini informatici più comuni. Gli hacker si spacciano per enti legittimi come banche o agenzie statali con e-mail o messaggi che sollecitano azioni urgenti, spingendo le vittime a reagire rapidamente senza verificarne l’autenticità.

Il messaggio può contenere un link a un sito falso che imita quello reale, dove vengono rubate le credenziali inserite o installato malware. Se ricevi messaggi inattesi, evita di cliccare sui link. Accedi ai tuoi account tramite il sito ufficiale e contatta l’ente per verificare se la comunicazione è autentica. In alternativa, puoi controllare se un sito è legittimo cercando “https” nell’URL e l’icona di un lucchetto.

Usare reti sicure per una protezione aggiuntiva

Le connessioni Wi-Fi pubbliche sono comode, ma molte non sono sicure, lasciando i tuoi dati non criptati e facilmente accessibili. Gli hacker possono sfruttare queste vulnerabilità per infettare il tuo dispositivo con malware, che poi può diffondersi nella rete domestica.

Se devi usare il Wi-Fi pubblico, connettiti tramite una VPN. Una VPN di qualità crea una connessione criptata tra il suo server e il tuo dispositivo. Di conseguenza, i tuoi dati risultano illeggibili agli spioni e il tuo indirizzo IP reale è nascosto, impedendo a chiunque di tracciare la tua posizione e attività.