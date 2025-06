Partito liberaldemocratico: eletti i delegati grossetani al congresso nazionale

Grosseto. Sabato 14 giugno si è svolta l’assemblea regionale del Pld per l’elezione dei delegati al 1° congresso nazionale, per la quale, dato il rilevante numero degli iscritti della provincia di Grosseto, è stato previsto un seggio separato in città (come a Pisa e a Lucca).

Dopo aver illustrato la mozione collegata alla candidatura dell’onorevole Luigi Marattin a segretario nazionale, unica candidatura avanzata, è seguito un breve dibattito.

Sono risultati eletti delegati al congresso nazionale per la provincia di Grosseto Franco Lippi, Matteo Pianigiani, Roberto Santini, Francesca Scopelliti e Alessandro De Carolis Ginanneschi.