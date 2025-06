“Canto anch’io: Vocelibera in galleria”, flash mob e prova aperta a Palazzo Cosimini

Grosseto. Mercoledì 18 giugno ,dalle 19.00, la galleria di Palazzo Cosimini si animerà con la voce del coro Vocelibera, dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, protagonista dell’evento: “Canto anch’io: Vocelibera in galleria”.

L’ingresso è libero e la partecipazione aperta a tutti. Il pubblico sarà coinvolto in un flash mob corale e in una prova aperta: un’occasione unica per scoprire il “dietro le quinte” del lavoro di un coro contemporaneo, vivere l’energia della musica dal vivo e unirsi al canto.