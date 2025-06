Musica e letteratura: due appuntamenti in città

Follonica (Grosseto). Da qualche anno, assieme all’associazione Eleri Production, il Comune di Follonica dedica qualche giorno a nuove sperimentazioni musicali. L’appuntamento per il 2025 è in due location distinte.

Alaa Fonderia n. 1, il 20 giugno alle 19.00, con l’Orchestra elettroacustica follonichese, un’ensemble che ogni anno si costituisce coinvolgendo gran parte dei musicisti follonichesi in una sperimentazione musicale a tema. Conduce l’orchestra Andrea Gozzi, ideatore dell’evento e il tema è “Onde lontane: una narrazione in musica della storia di Senzuno”, il quartiere più antico della città di Follonica. Un concerto di musica sperimentale. Un’improvvisazione musicale di gruppo con conduction diretta da Andrea Gozzi al quale parteciperanno musicisti del territorio. Il concerto si propone come un’improvvisazione libera e imprevedibile su testo dedicato al tema del flusso migratorio che negli anni Trenta dal mare di Goro in Emilia portò i pescatori al quartiere di Senzuno, Follonica.

I musicisti dell’Orchestra elettroacustica follonichese:

alla batteria Riccardo Butelli;

al sassofono Piero Bronzi;

al sassofono baritono Diego Rossi;

alla voce Elena Fiorini;

al contrabbasso Daniele Nannini;

al pianoforte Raffaele Pallozzi;

al basso elettrico Alessio Dell’Esto;

alla voce narrante Valentina Schiavi.

La seconda location, aperta al pubblico solo in rarissime occasioni, sono i sotterranei della biblioteca comunale dove sarà realizzata un’installazione dedicata alla Divina Commedia: l’evento si chiama “A riveder le stelle” (il 19 20 alle 24), e lo spettatore (si tratta infatti di un evento per uno spettatore alla volta) indosserà delle cuffie a conduzione ossea per sperimentare la realtà aumentata sonora. Si tratta di un’installazione multicanale immersiva, per un persona alla volta, della durata di 5 minuti. L’installazione prevede dei dispositivi di realtà aumentata sonora tramite cuffie a conduzione ossea per gli spettatori che, bendati, vivranno un’esperienza immersiva all’interno di alcuni momenti dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri (in particolare il XXXIV canto dell’Inferno). L’installazione è frutto della pièce teatrale immersiva di “DLT Dante’s inferno: a fusion of text, music and thought” (2025), in cartellone al prestigioso festival teatrale di Stratford, Ontario, Canada.

Gli eventi sono a ingresso libero, tuttavia per quello relativo alla Divina Commedia si consiglia la prenotazione (Ufficio Turistico, via Roma, tel. 0566.52012).