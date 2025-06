Scarlino (Grosseto). Incidente in località Puntone, nel comune di Scarlino.

Questa mattina, intorno alle 12.50, per cause in corso di accertamento, un uomo di 56 anni è caduto dalla moto. Il ferito è stato soccorso dall’automedica di Follonica e dall’ambulanza Blds della Misericordia di Castiglione della Pescaia ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto anche la Polizia municipale di Scarlino.