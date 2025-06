Da Raf a Gaia, passando per Paci, Gennai e Salvadori: in centro è ancora “GRande estate”

Grosseto. Quattro giorni di musica, spettacolo, divertimento, ma anche cultura, arte e sapori del territorio.

Nel capoluogo maremmano torna “GRande estate”, la rassegna promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al turismo, e realizzata grazie al contributo di Conad “persone oltre le cose”, come sponsor principale.

Dal 22 al 28 giugno, per quattro serate, piazza Dante si prepara ad accogliere, con ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, Raf, con una tappa del tour per i quarant’anni di carriera (domenica 22 giugno), Gaetano Gennai, Alessandro Paci e Graziano Salvadori (il 24 giugno), Queen mania (il 26 giugno) e Gaia (sabato 28), per dare vita a una vera e propria festa di piazza, che coinvolgerà tutto il centro storico cittadino, grazie all’apertura straordinaria dei musei e alla collaborazione del Centro commerciale naturale “CentriAmo Grosseto” e di Ascom Confcommercio.

“Ringrazio l’assessore al turismo Riccardo Megale per aver ideato questa rassegna – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Quando ci sono grandi eventi a Grosseto è sempre grazie ad una stretta sinergia fra istituzioni e associazioni. ‘GRande estate’ è parte integrante delle iniziative turistiche cittadine. Saranno quattro serate all’insegna della leggerezza, della musica e della grande qualità. Il nostro salotto buono è pronto ad accogliere degli artisti di spessore protagonisti di spettacoli gratuiti”.

“Creare questo format non è stata un’operazione semplice – sottolinea l’assessore al turismo, Riccardo Megale -. In questi anni, abbiamo cercato di mantenere alta la qualità degli spettacoli, anche grazie alla collaborazione di commercianti ed associazioni di categoria. La scommessa è far sì che questa rassegna prosegua anche dopo la scadenza del nostro mandato amministrativo”.

“L’obiettivo di questa manifestazione è coniugare grandi serate di spettacolo con le eccellenze del territorio – spiega l’assessore alle attività produttive e vicesindaco Bruno Ceccherini -. ‘CentriAmo Grosseto’, il nuovo Centro commerciale naturale del centro storico, ha ideato una nuova formula per incentivare gli aperitivi e gli happy hour nei locali, in cui saranno protagonisti i nostri vini, formaggi e salumi. Mi auguro che anche i negozi rimangano aperti per dimostrare che il centro è vivo”.

“Iniziare l’estate con questi eventi è un beneficio per tutta la città – sottolinea l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Vogliamo ritrovare lo spirito di comunità e in tal senso abbiamo organizzato fin ad ora tante iniziative. Anche i musei cittadini rimarranno aperti”.

“Questa manifestazione è una festa per tutta la città – dichiara l’assessore al centro storico, Fabrizio Rossi -. Ci siamo dati la mission di riportare eventi nel centro storico in modo da rivitalizzarlo. Ringrazio in modo speciale l’assessore Megale non solo per aver ideato la rassegna, ma per aver portato quest’anno Raf di cui sono un grande fan”.

“Ringrazio l’amministrazione per aver offerto al nostro Centro commerciale naturale un banco di prova con questa manifestazione – aggiunge Alberto Macchi, presidente di ‘CentriAmo Grosseto’ -. Abbiamo coinvolto dai 14 ai 16 locali all’interno delle Mura medicee, che punteranno sulla preparazione di aperitivi”.

“Ringrazio il Comune per averci rinnovato la fiducia – dichiara Marco Magini, per Ad Arte Spettacoli -. L’offerta degli spettacoli è veramente di altissimo livello. Raf è un big della musica pop italiana, mentre Gaia è un’artista emergente molto apprezzata dai giovani”.

Il programma

Ad aprire la manifestazione, domenica 22 giugno, sarà Raf, con una tappa del “Self control 40Th anniversary”, il tour con cui celebra una carriera straordinaria, iniziata con la hit “Self control”, appunto, e proseguita con altri pezzi indimenticabili come “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale”, “Cosa resterà degli Anni ’80” e ancora “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me” per arrivare a brani più recenti. Il concerto in programma a Grosseto saprà accontentare, quindi, pubblici diversi e unirà i sound dei 14 album dell’artista, che hanno segnato la storia della discografia italiana.

Divertimento assicurato martedì 24 giugno con lo show comico e cabaret di Alessandro Paci, Graziano Salvadori e Gaetano Gennai. I tre attori, noti al grande pubblico per la partecipazione a molte trasmissioni televisive di culto, come “Vernice fresca” per Gennai e Salvadori, “Aria fresca” per Salvadori e Paci, “Quelli che il calcio” e “La sai l’ultima?” (Gennai), “Stasera mi butto” (Salvadori) e per molti film che hanno segnato la comicità italiana, proporranno uno spettacolo inedito per il pubblico di Grosseto, all’insegna dell’irriverenza e dell’improvvisazione.

La musica torna protagonista giovedì 26 giugno con “Queen mania”. La più autorevole band europea, che ripropone il repertorio dei Queen, torna a suonare insieme per dare vita a uno spettacolo indimenticabile fatto di musica, suoni, colori e luci, proprio nella migliore tradizione della ineguagliabile band. Sul palco di “GRande estate” saliranno Salvo Vinci, selezionato da Brian May e Roger Tylor per il musical ufficiale “We will rock you”., Fabrizio Palermo (bass & vocals), che si è esibito anche con musicisti del calibro di Marco Masini, Anna Oxa, Ligabue ed Enrico Ruggeri, Tiziano Giampieri (guitar & vocals), Simone Fortuna (drum & vocals).

A chiudere la manifestazione, sabato 28 giugno, sarà Gaia, che, forte del successo di “Chiamo io chiami tu”, brano tra i più passati in radio dopo il festival di Sanremo, sta portando in giro per l’Italia i pezzi del suo ultimo album “Rosa dei venti”, le hit che l’hanno resa famosa, la sua arte e la sua energia.

Il centro storico si anima di cultura, colori e sapori

Le quattro date di “GRande estate” vedranno anche il centro storico protagonista in tutto il suo splendore. Saranno aperti, in via straordinaria fino dalle 21 fino alle 24, i musei cittadini: dal Maam, Museo archeologico e d’arte sacra della Maremma, al Polo culturale Le Clarisse, fino al Museo di storia naturale della Maremma.

Inoltre, gli esercenti dell’associazione “CentriAmo Grosseto”, centro commerciale naturale, osserveranno un’apertura straordinaria, fino alle 21.30, ora di inizio degli spettacoli per offrire maggiori servizi a cittadini e turisti e manterranno illuminate le loro vetrine. Bar e ristoranti proporranno un percorso di gusto e sapori dedicato ai prodotti del territorio, che potranno accompagnare un aperitivo o una apericena, prima dell’inizio degli eventi.

Tutte gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, sono a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita per piazza Dante.