Santa Fiora, uomini e mezzi al lavoro per la manutenzione del verde

Santa Fiora (Gr) – Proseguono a pieno ritmo le attività di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Santa Fiora. Un impegno imponente, reso necessario dalla vastità del territorio comunale, che comprende circa 7 ettari di parchi pubblici e 110 km di viabilità urbana, principale e secondaria.

“Un lavoro che impegna in modo considerevole i nostri operai – spiega il consigliere con delega al verde pubblico Claudio Pantaloni – se consideriamo il numero di passaggi per il taglio dell’erba nei nostri parchi, nel capoluogo e nelle frazioni che vengono ripetuti più volte, su tutto il territorio. Per non parlare del taglio dell’erba sul reticolo viario, indispensabile per la sicurezza stradale: considerando che il taglio viene effettuato su entrambi i lati parliamo di oltre 300 km di superficie da trattare periodicamente.”

I dati degli interventi già svolti:

5 passaggi in tutti i parchi pubblici del comune (ogni parco è stato trattato 5 volte)

in tutti i parchi pubblici del comune (ogni parco è stato trattato 5 volte) 2 passaggi completi nelle aree verdi del capoluogo e delle frazioni

completi nelle aree verdi del capoluogo e delle frazioni 2 passaggi completi della viabilità urbana principale

completi della viabilità urbana principale Taglio meccanizzato in corso sulla viabilità secondaria, con l’impiego del trattore con braccio trinciante

A partire dai prossimi giorni, sarà intensificata la manutenzione della viabilità secondaria, grazie anche all’utilizzo dell’escavatore dotato di testa trinciante.

Il programma prevede il proseguimento dei lavori su tutto il territorio, con interventi manuali e meccanizzati, e ripetuti passaggi periodici per mantenere costante la cura del verde.

“Abbiamo fatto tutto questo nonostante la carenza di organico – aggiunge Andrea Olivi, consigliere con delega al decoro urbano e viabilità –. Un sentito ringraziamento va all’ingegner Giorgio Monaci e a tutta l’Area ‘Viabilità, manutenzioni e Protezione Civile”, ai nostri operai e agli operai dell’Unione dei Comuni. Stanno svolgendo un lavoro eccellente, visibile a chiunque passi da Santa Fiora in questi giorni: il decoro e l’ordine degli spazi verdi sono sotto gli occhi di tutti. Una dimostrazione concreta di quanto teniamo alla qualità della vita e alla bellezza del nostro territorio”.