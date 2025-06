Messa in sicurezza della strada di Valli, il sindaco: “Intervento tempestivo e conforme alle procedure”

Follonica (Grosseto). “In merito ai recenti lavori di messa in sicurezza della strada di Valli, si precisa che l’intervento del Comune di Follonica è stato motivato dalla necessità di realizzazione di opere di messa in sicurezza del manto e di manutenzione delle opere di regimazione idraulica della strada stessa, andando ad intervenire sui cigli stradali e sulle banchine, al fine di ripristinare le originarie potenzialità di deflusso delle acque di pioggia, che in alcuni punti trovano addirittura sfogo sulla superficie stradale stessa, a causa delle quote di banchina, più alte, rispetto alla superficie bitumata. Tra l’altro, anche la Regione Toscana aveva segnalato rilevate criticità legate alla sicurezza stradale con ravvisate situazioni di potenziale pericolo”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“L’amministrazione, dovendo rispondere in priorità alle esigenze di sicurezza, ha agito con tempestività e piena aderenza alle procedure previste: sono stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici competenti e redatte dettagliate relazioni, che hanno confermato la necessità e l’urgenza dell’intervento – continua Buoncristiani –.Gli interventi di messa in sicurezza idraulica vanno di pari passo agli obiettivi del piano di rigenerazione della città. Tuttavia, le azioni di manutenzione per situazioni di potenziali pericolo garantiscono la sicurezza collettiva e non sono rimandabili. Stupisce, ancora una volta, l’atteggiamento dell’opposizione, che continua a sollevare polemiche pretestuose, evidentemente più orientate alla ricerca di visibilità che a un reale interesse per la sicurezza dei cittadini o per la trasparenza amministrativa. Sarebbe stato sufficiente rivolgersi agli uffici comunali, consultare gli atti, confrontarsi con i tecnici: tutte possibilità sempre disponibili a chi desidera davvero informarsi. Ma quando si preferisce la polemica alla sostanza, il confronto viene evitato.

“Vale la pena ricordare che un intervento simile, con le stesse dinamiche, fu realizzato anche nel 2011, senza che allora si levassero voci di scandalo. Ancora una volta, il centrosinistra dimostra una certa disinvoltura nel cambiare posizione a seconda della convenienza politica del momento. In ogni caso rassicuriamo i cittadini: continueremo a monitorare la situazione di anno in anno, come da normativa, così che in futuro non sia necessario fare maxi interventi, ma si proceda con piccole manutenzioni programmate – termina Buoncristiani –. Esattamente quello che il centrosinistra avrebbe dovuto fare e non ha fatto”.