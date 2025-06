Castel del Piano (Grosseto). Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, a Prato delle Macinaie, nel comune di Castel del Piano.

Per cause in corso di accertamento, un minorenne è caduto mentre era in sella alla sua bici.

Il giovane è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Meyer dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore.